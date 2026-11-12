Camioneros del norte exigen que el ministro Quiroz se sume a las negociaciones para destrabar el paro

El presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, uno de los convocantes del paro camionero, concurrió a La Moneda a dejar una carta con los motivos del rechazo a la oferta del Gobierno para deponer la movilización. En la sede de Gobierno criticó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por restarse de las negociaciones.

El dirigente declaró que "el Gobierno no ha hecho todo lo posible, no ha hecho el esfuerzo que corresponde, porque aquí estamos hablando de todos los ciudadanos, de todos los transportistas. Entonces queremos que el ministro Quiroz deje de jugar con el sentimiento y con el bolsillo de todos los chilenos".

También dijo que el biministro Claudio Alvarado, con quien negoció el miércoles en La Moneda sin resultados positivos, "ha tratado de hacer todo el esfuerzo, pero aquí nosotros necesitamos al de Hacienda para que pueda explicar el por qué no se ha hecho la rebaja que corresponde".

Acerca de los anuncios de usar la fuerza para despejar las rutas, respondió que "no importa que nos apliquen la Ley de Seguridad del Estado. Nosotros estamos reclamando algo justo, nosotros no somos delincuentes y creo que el Gobierno tiene que empatizar con eso".

PURANOTICIA