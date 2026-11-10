Camioneros cifran en 30 mil los vehículos movilizados desde San Fernando hasta Magallanes y prevén que la cifra aumente

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, Freddy Martínez, cifró en 30 mil los camiones que participan en la movilización de transportistas, que se extiende desde San Fernando hasta Magallanes. Además, advirtió que la convocatoria podría aumentar considerablemente durante el transcurso de la jornada.

“Ayer (lunes) a las 10 de la noche tuvimos reunión para revisar todos los puntos de la zona centro-sur, que es la confederación que yo represento, y teníamos movilización desde la zona de San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Chillán, San Carlos, Ñuble, Cabrero, Concepción, Los Ángeles, Mulchén, Victoria, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Magallanes, para todos los camiones en toda esa extensa zona”, explicó el dirigente en entrevista con Radio Universo.

Asimismo, señaló que durante la madrugada se sumó otra organización de transportistas, fortaleciendo la convocatoria en distintas zonas del país. Al respecto, agregó que “durante la madrugada se unió la confederación de camioneros fuerza del norte, porque tenemos sintonía con ellos, pues representamos el mismo estrato. El 90% de nosotros somos camioneros que tenemos de 1 a 5 camiones, o sea, representamos a la pequeña y mediana empresa”.

En cuanto a la participación en la movilización, Martínez estimó que “participan unos 30.000 camiones” y anticipó que el número de vehículos involucrados “aumentará considerablemente durante la jornada”.

Respecto de la forma en que se desarrolla la protesta en las carreteras, el dirigente explicó que “los vehículos se estacionan en las pistas del lado derecho y se busca no interrumpir el desplazamiento de buses, vehículos de emergencia ni de quienes van a sus trabajos”.

Sin embargo, reconoció que la presencia de un importante número de máquinas ha generado complicaciones en las rutas. De todos modos, sostuvo “que el tránsito se ha vuelto lento por el volumen de vehículos” y afirmó que no se han registrado cortes gracias al trabajo de Carabineros.

Consultado por las principales exigencias del sector al Gobierno, Martínez detalló que una de las prioridades es congelar el precio de los combustibles y eliminar el impuesto asociado al incremento derivado del conflicto internacional. En ese sentido, explicó que buscan primero “congelar el precio del combustible y eliminar el impuesto aplicado al diferencial de unos 700 pesos asociado a la guerra, pues, sobre ese monto se paga IVA e impuesto específico, el cual no puede descontarse”.

Otra de las demandas incluidas en el petitorio tiene relación con los costos asociados al desplazamiento por las carreteras y los sistemas de cobro vigentes. Sobre este punto, Martínez comentó que “Queremos que se revisen los contratos de concesión, incluidos los de segunda generación, y los sistemas de cobro”.

A estas solicitudes se suma la preocupación por la informalidad y las condiciones en que deben trabajar los pequeños transportistas, quienes, según el dirigente, enfrentan dificultades para negociar con grandes empresas. En esa línea, sostuvo: “Los pequeños transportistas no tenemos poder de negociación frente a grandes clientes y holdings, eso además de los polinomios de ajuste de tarifas, que son inadecuados”.

Por otra parte, Martínez descartó cualquier vinculación con Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, y con Sergio Pérez, de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, quienes se han desmarcado de la movilización y valoraron el anuncio del Gobierno. Al respecto, el dirigente marcó diferencias entre las organizaciones y sus representados.

“Esos dirigentes representan a empresas de mayor tamaño, con realidades más cómodas, nosotros agrupamos a pequeños empresarios con entre uno y cinco camiones, que son el 90% del sector”, finalizó el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur.

PURANOTICIA