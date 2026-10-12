Camila Vallejo critica a Kast: "No ha cumplido nada de lo que prometió"

Las promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast y los resultados de sus primeros siete meses en La Moneda quedaron en el centro de los cuestionamientos de la exministra vocera de Gobierno Camila Vallejo (PC), quien acusó al Ejecutivo de no cumplir los compromisos que presentó a la ciudadanía y de mantener prioridades alejadas de las necesidades de la población.

En una entrevista con The Clinic, la exsecretaria de Estado realizó una evaluación crítica de la actual administración, apuntando especialmente a su desempeño económico, las decisiones presupuestarias y el enfoque de sus políticas sociales.

“El candidato Kast le pediría hoy día la renuncia al Presidente Kast, porque no ha cumplido nada de lo que prometió”, afirmó Vallejo.

Con esa declaración, la exministra buscó contrastar las exigencias que Kast planteaba durante su etapa como candidato presidencial con las decisiones que ha adoptado desde que asumió el Gobierno.

Según sostuvo, si el actual Mandatario mantuviera el mismo comportamiento político que exhibía antes de llegar a La Moneda, estaría cuestionando públicamente los resultados de su propia administración e incluso solicitando la salida de integrantes de su gabinete.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Uno de los principales cuestionamientos de Vallejo estuvo dirigido a las prioridades económicas del Ejecutivo, al que calificó como un Gobierno “extremadamente clasista”.

La exvocera sostuvo que las decisiones adoptadas por la administración de Kast no estarían respondiendo a las principales preocupaciones de las familias chilenas, especialmente en materias como empleo, crecimiento económico y protección social.

En ese contexto, criticó las medidas presupuestarias y la reducción de recursos destinados a determinados programas sociales, considerando que estos ajustes podrían afectar a los sectores que enfrentan mayores dificultades económicas.

También cuestionó la reforma tributaria promovida por el Ejecutivo, al estimar que sus beneficios se concentran en los grupos de mayores ingresos, mientras las familias trabajadoras deben enfrentar las consecuencias de los ajustes fiscales.

Vallejo apuntó además contra la estrategia comunicacional del Gobierno, particularmente por continuar atribuyendo los problemas económicos a la administración anterior.

“Ya no es adjudicable la crisis de empleo, la crisis de crecimiento al gobierno anterior. Ese discurso está agotado y la gente lo está sintiendo”, señaló.

A su juicio, después de siete meses en el poder, el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad por sus propias decisiones y responder a las expectativas que generó durante la campaña presidencial.

LLAMADO A LA AUTOCRÍTICA DEL PROGRESISMO

Durante la entrevista, Vallejo también abordó los desafíos que enfrenta la izquierda y el progresismo ante el avance de sectores de extrema derecha.

La exministra planteó la necesidad de revisar las estrategias políticas y comunicacionales de su sector, reconociendo que existió una reacción tardía frente a la disputa de ideas y discursos en las redes sociales.

En ese sentido, llamó a realizar una autocrítica sobre la manera en que el progresismo ha enfrentado los cambios en la comunicación política y los espacios donde actualmente se desarrolla parte importante del debate público.

Sus declaraciones se producen en medio de las diferencias entre el Gobierno y la oposición respecto de las prioridades económicas y sociales del país.

PURANOTICIA