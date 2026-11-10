Cámara rechaza partida de Interior del Presupuesto 2027 tras críticas por reducción de fondos a Senapred

La Sala de la Cámara de Diputados rechazó este martes la partida de Interior del Presupuesto 2027.

La partida recibió 71 votos a favor y 71 en contra, por lo que fue rechazada por no lograr mayoría simple.

La propuesta del Ejecutivo contemplaba una disminución para el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a un total de $584 millones de los $842 millones otorgados en 2026.

Además, el financiamiento correspondiente al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), parte de las acciones asociadas a la Ley Cholito, se ve reducido en un 86%: pasa de $3.634 millones a solo $514 millones.

Los votos de la bancada del Partido de la Gente (PDG) contribuyeron al rechazo de la partida 05 del Ministerio del Interior. Con el respaldo de toda la bancada, su jefe, Juan Marcelo Valenzuela, atribuyó la decisión a dos recortes que afectan a las regiones, uno en los fondos de tenencia responsable de mascotas y otro en los recursos destinados a la prevención de desastres.

El parlamentario acusó una rebaja de $3.000 millones en el programa de tenencia responsable y advirtió que sus efectos se sentirán en las poblaciones donde los municipios realizan operativos de esterilización. “Si nos quitan esos recursos no se puede esterilizar”, sostuvo.

El jefe de bancada recalcó que corresponde fiscalizar el uso de esos fondos, pero cuestionó que eso dé pie a desmantelar un programa que también protege la salud de las comunidades. “Lo que le afecta a ellos, a los animales, también le afecta a las personas y al entorno”, enfatizó.

Respecto del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el jefe de bancada cifró el recorte en $900 millones, una disminución cercana al 30%. Acompañado por diputadas y diputados de distintas regiones, cuestionó que el Ejecutivo reduzca esos recursos cuando las comunidades enfrentan catástrofes recurrentes. También advirtió que la decisión pone en duda el trabajo de quienes fortalecen la prevención desde las direcciones regionales.

Valenzuela adelantó que la bancada seguirá con especial atención la discusión de Educación y Ciencias. En Educación, expresó preocupación por los Liceos Bicentenario, los jardines infantiles financiados vía transferencia de fondos (VTF), las salas cuna y los puestos de trabajo en la enseñanza media.

En Ciencias, puso el foco en el financiamiento de la investigación y en las oportunidades que ofrecen las universidades regionales a los jóvenes.

Por su parte, la diputada Irací Hassler (PC) manifestó que "logramos una mayoría que no está dispuesta a dar su voto para reducir al mínimo los recursos de la Ley Cholito y desfinanciar la prevención de riesgos. El Gobierno propuso reducir en un 86% los recursos para la tenencia responsable de mascotas y en un 32,6% real el presupuesto del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred".

Agregó que estos recortes "afectan las esterilizaciones, la prevención del abandono animal, así como a la preparación frente a incendios, terremotos y otras emergencias. La responsabilidad fiscal también implica evaluar cuánto cuesta dejar de prevenir. Proteger a nuestras comunidades debe ser una prioridad".

En tanto, la diputada Sofía González (Frente Amplio) señaló que "es incomprensible que el Gobierno y el ministro Quiróz no entiendan que es inviable reducir los recursos a Senapred, sobre todo ahora que estamos viviendo las consecuencias del cambio climático en todo el país, con lluvias, remociones en masa, incendios y hasta tornados".

Complementó que "la prevención del riesgo no es algo que les importe, como tampoco los animales, si fueron capaces de eliminar los recursos hasta para implementar la Ley Cholito. Al final, la política de austeridad que pretenden instaurar a la fuerza terminará costando vidas".

PURANOTICIA