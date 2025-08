Cámara de Diputados rechazó proyecto que buscaba establecer 16 feriados regionales de carácter permanente

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar del proyecto que buscaba establecer 16 feriados regionales de carácter permanente. La propuesta se originó en una moción parlamentaria y un mensaje del Gobierno, refundidos.

Adicionalmente, el proyecto suprimía el feriado nacional del 12 de octubre, conocido como el Encuentro de Dos Mundos. De tal modo, se esperaba no se alterar el número total de días hábiles laborales ni el presupuesto fiscal, reemplazando un feriado por otro.

Sin embargo, la iniciativa no logró la mayoría necesaria para seguir con su tramitación. Obtuvo 66 votos afirmativos, contra 53 negativos y 15 abstenciones (los votos a favor no superaron la suma de los negativos y las abstenciones). Este resultado significó el rechazo en general del texto, que pasó a archivo. Además, no podrá volver a discutirse la misma idea matriz hasta pasado un año, a contar de esta fecha.

Quienes rechazaron el texto argumentaron que se debe mantener el feriado actual del 12 de octubre, que reconoce los vínculos con España y Europa. De igual modo, estimaron que recoge las tradiciones y raíces más profundas de la cultura nacional.

Añadieron que no está claro si la iniciativa impacta favorablemente en la economía del país o en el turismo local, ya que, si bien una región puede estar con día feriado, ello no ocurre con el resto, lo que restringe de forma importante el arribo de visitantes.

En concreto, la iniciativa declaraba como feriado legal un día al año, para cada región del país, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

