Cámara de Diputados inicia trámite de la acusación constitucional contra el ministro Rabat: oposición no tendría los votos

La Cámara de Diputados conocerá en detalle la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por supuestamenet haber infringido la Constitución o las leyes, en el marco de la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales a menores.

A contar de las 15:00 horas, se dará cuenta del libelo presentado por los diputados Emilia Schneider (FA), Jorge Brito (FA), Juan Santana (PS), Raúl Leiva (PS), Marcos Barraza (PC), Daniela Serrano (PC), Jaime Araya (Ind-PPD), Luis Malla (PL), Jorge Díaz (DC) y Javier Muñoz (DC).

Luego, se procederá al sorteo de los cinco diputados que integrarán la comisión revisora de la admisibilidad de la acusación constitucional, tras lo cual correrán los plazos para la notificación al ministro y su contestación, para finalmente votar la AC a principios de diciembre.

De acuerdo a la minuta difundida el jueves, el libelo consiste en tres capítulos:

- El Capítulo I apunta a las 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. El texto menciona 22 decretos y se recalca que “ninguno se dictó por orden de un tribunal en la causa respectiva”.

- En tanto, el Capítulo II menciona la reducción de penas de tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad.

- Finalmente, el Capítulo III acusa información incompleta del ministro Rabat a la Comisión de Constitución del Senado.

Para aprobar la acusación, se requieren 78 votos. De acuerdo a los últimos cálculos la oposición solo tendría 65 confirmados.

PURANOTICIA