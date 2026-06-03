Cámara de Diputados aprueba proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual a $553.553: pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reajusta el sueldo mínimo a $553.553, lo que se hará de forma retroactiva partir del 1 de mayo.

El texto abordado en la Sala de la Cámara Baja define que, a contar del 1 de enero de 2027, se reajustará el ingreso mínimo mensual (IMM) para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

El proyecto que pasó a segundo trámite al Senado, también incluyó incrementos para el ingreso mínimo para menores de 18 años y mayores de 65 años, sí como para el que se fija para efectos no remuneracionales.

En el primer caso, la cifra corresponderá a $412.938. Y en el segundo será de $356.815.

Ello ocurrió pese a variadas críticas por la distinción y al rechazo que proponía la Comisión de Trabajo.

El proyecto también considera las siguientes cifras ajustadas para las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones Familiares: $22.601 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039; $13.870 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $649.039 y no exceda de $947.990, $4.382 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda de $1.478.539.

El subsidio familiar, en tanto, se fija en $22.601 para el año 2026.

El texto, adicionalmente, indica que a más tardar en el mes de junio de 2027, el Presidente José Antonio Kast deberá enviar al Congreso un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir desde el 1 de julio de 2027. Para su elaboración, consultará las sugerencias del Consejo Superior Laboral.

EL DEBATE

En el debate, opiniones vinculadas al oficialismo defendieron el reajuste y estimaron que la propuesta equilibra, correctamente, el mantener el poder adquisitivo de los trabajadores con sostener condiciones adecuadas en el mercado del empleo.

Varios testimonios dijeron que habría sido deseable un monto mayor, pero observaron que las condiciones del país no lo permiten.

También recordaron que hay cerca de 950 mil personas sin empleo que no reciben remuneración, mientras que un 30% de la fuerza laboral está en la informalidad.

Por el contrario, parlamentarios de la oposición criticaron que un alza de 14 mil pesos no alcanza para nada.

Apuntaron a la inflación propiciada por el precio de los combustibles, que ha elevado el valor de la canasta básica a 90 mil pesos.

Y en contraposición, refutaron que el proyecto de Reconstrucción Nacional favorece a los más ricos con sus medidas tributarias.

En una posición intermedia, hubo quienes dijeron no estar de acuerdo con la leve alza propuesta, pero reconocieron que representa una mejoría en las remuneraciones.

Y se planteó la necesidad de crear una comisión técnica que resuelva este guarismo, según variables reales y conocidas, que de certezas a trabajadores y empleadores.

PURANOTICIA