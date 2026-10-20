Cámara aprueba y despacha a tercer trámite al Senado el proyecto que establece incentivos y modifica la carrera de Carabineros

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a tercer trámite al Senado el proyecto que establece incentivos y modifica la carrera de Carabineros de Chile.

La iniciativa ingresó a trámite en mayo de 2025 y corresponde a un mensaje del exPresidente Gabriel Boric, en el marco de la agenda legislativa de seguridad concordada por el Ejecutivo y el Congreso Nacional.

A su vez, recogió el mensaje presentado por el exPresidente, Sebastián Piñera, del año 2021. El actual gobierno ingresó indicaciones para incorporar, por ejemplo, una gratificación de riesgo y una asignación para 80 cargos estratégicos.

En concreto, la norma modifica la ley 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, para establecer nuevas normas en materia de formación, ingreso y profesionalización. Entre estos puntos, establece una modalidad extraordinaria de ingreso para personas que cuenten con títulos profesionales o técnicos. Igualmente, dispone un mecanismo para que las primeras antigüedades egresadas de la Escuela de Formación de Carabineros puedan acceder a los cursos de Oficiales de Orden y Seguridad e Intendencia.

En materia remuneracional, incorpora un aumento de las rentas que reciben los alumnos durante su proceso de formación. Además, permite que los alumnos de cuarto año (carabineros a prueba) reciban una remuneración equivalente al grado 17 de la institución.

Respecto de la extensión de la carrera funcionaria, aumenta a 41 años el tiempo que pueden permanecer en servicio, mientras que el personal de nombramiento institucional podrá hacerlo hasta los 38 años de servicio.

ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS

El proyecto también flexibiliza normas referidas a la organización de la planta, de acuerdo a las necesidades del servicio. Asimismo, modifica causales y condiciones de retiro.

En materia de incentivos, el proyecto crea, a contar del 1 de enero de 2027, un incentivo al desempeño para el personal de planta y determinados funcionarios contratados, vinculado al cumplimiento de metas anuales de eficiencia institucional, coherentes con los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Pública.

Dicho incentivo corresponderá al 10% de la respectiva base de cálculo cuando se alcance el 100% de las metas comprometidas. Si el cumplimiento es igual o superior al 75% e inferior al 100%, el monto será proporcional al grado alcanzado, mientras que un cumplimiento inferior al 75% no dará derecho al beneficio.

También otorga un bono a la permanencia, por una sola vez, para los Oficiales de Fila de Nombramiento Supremo y el personal de Fila de Nombramiento Institucional que, habiendo cumplido 23 años de servicios efectivos y teniendo derecho a pensión de retiro, opten por continuar su carrera. El beneficio contempla un monto equivalente a un mes de remuneración imponible al cumplir 33 años de servicio, dos meses al cumplir 34 años y dos meses al cumplir 35 años.

GRATIFICACIÓN ESPECIAL DE RIESGO

El texto fija una asignación de riesgo de hasta un 100% del sueldo para el personal de Orden y Seguridad, de carácter mensual, que participe en misiones u operativos de riesgo y peligrosos en comunas o territorios definidos previamente como de mayor riesgo.

Finalmente, dispone una gratificación de un 30% por cargos estratégicos, con un máximo de 80 cargos.

DEBATE

En los discursos hubo apoyo transversal a la iniciativa y a la entrega de mejores condiciones laborales e incentivos para los carabineros. Asimismo, se destacó que esto responde a una política de Estado. Por ello, algunos legisladores recalcaron que las demandas de carabineros y el apoyo a la institución no es de un sector político exclusivo.

Pese al apoyo mayoritario, igualmente desde diferentes sectores alertaron algunos puntos en deuda. Así, se cuestionó que ciertos incentivos no son extensivos al personal de departamentos como el OS7 o el de Control de Orden Público (COP).

También se planteó revisar la distribución del personal operativo a lo largo del país, particularmente en zonas rurales. Por otra parte, legisladores indicaron que la extensión de los años de servicio debe ir acompañada de mejores medidas de protección de la salud de los funcionarios y mayor capacitación.

En otro aspecto, cuestionaron el diseño para la entrega de incentivos por medio de las gratificaciones de riesgo o metas de gestión, que pueden terminar transformándose en un desincentivo para una mejor función policial.

En la misma línea, se plantearon posiciones contrarias a las normas sobre licencias médicas; los montos involucrados en bonos a cargos superiores y sobre las facultades incluidas para determinar los llamados a retiro.

PURANOTICIA