Cámara aprueba proyecto que facilita la puesta en marcha del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica el calendario y las condiciones de implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, con el fin de asegurar una transición ordenada, eficiente y que resguarde la continuidad de la atención jurídica a la ciudadanía.

La iniciativa, que pasa al Senado y fue presentada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, propone reorganizar las tres etapas de implementación contempladas en la Ley N.º 21.780 en dos hitos.

El primero se desarrollará en enero de 2028, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso; mientras que el segundo, previsto para enero de 2029, incorporará a las diez regiones restantes del país.

Rabat, destacó que “la Sala de la Cámara de Diputados ha aprobado por amplia mayoría modificaciones a aspectos transitorios de la ley que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de la Víctima".

"Este es un avance muy relevante, porque nos permitirá anticipar en 10 meses la operación total del servicio en todo Chile y diseñar con la debida anticipación cada una de las prestaciones que ofreceremos a la ciudadanía, para brindar una atención jurídica de calidad, más ágil y cercana. Se trata de un avance que beneficiará a las personas en todas las regiones y territorios del país, por lo que agradecemos a la Cámara de Diputados por esta importante votación", indicó.

Según señalaron desde la cartera de Justicia, esta modificación permitirá completar la instalación nacional del Servicio diez meses antes de lo establecido originalmente y reducir de 30 a 12 meses el período de coexistencia entre la nueva institucionalidad y las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, disminuyendo la duplicidad de estructuras y procesos administrativos.

El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas busca integrar en una sola institucionalidad los servicios de información y orientación legal, asesoría y representación jurídica, el programa de atención a víctimas, y programas especializados actualmente implementados por las Corporaciones de Asistencia Judicial, además de la administración del sistema de mediación familiar junto a la promoción e implementación de mecanismos de resolución colaborativa de conflictos.

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