Cámara aprueba proyecto que amplía suspensión provisoria de licencias de conducir durante investigación de delitos viales

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que busca fortalecer el marco normativo de la seguridad vial. La propuesta, originada en una moción y que pasa a segundo trámite al Senado, modifica la Ley 18.290, de Tránsito, para ampliar los supuestos de procedencia de la suspensión provisoria de licencia de conducir durante la investigación de delitos viales.

Actualmente, esta medida cautelar solo opera en algunos casos. Por lo tanto, la iniciativa extiende su aplicación a todos aquellos delitos viales que tengan asignada, como pena principal o accesoria, la suspensión, cancelación o inhabilitación de la licencia de conducir.

Para ello, el proyecto establece que el tribunal deberá decretar la suspensión provisoria de licencia desde la audiencia de control de detención, a solicitud del fiscal, del querellante o de la víctima. No obstante, el juez podrá rechazar la medida mediante una resolución fundada cuando estime que ésta no resulta necesaria o proporcional según las circunstancias del caso.

SUSPENSIÓN PROVISORIA DE LICENCIA Y SEGURIDAD VIAL

La iniciativa, propuesta por el diputado Ignacio Achurra, surgió tras un caso ocurrido en junio de este año, cuando se sorprendió a un conductor que manejó a 264 km/h por la autopista Costanera Norte. La situación ocurrió en un tramo cuya velocidad máxima permitida era de 100 km/h.

Pese a la gravedad de los hechos y a la existencia de antecedentes previos del imputado, el tribunal no decretó la suspensión de su licencia de conducir. Esto, porque la normativa vigente solo contempla expresamente esta medida cautelar para conductas como la conducción en estado de ebriedad.

Según los fundamentos de la moción, esta situación dejó en evidencia un vacío legal. En la práctica, una persona investigada por conducción temeraria puede mantener vigente su licencia durante el desarrollo del proceso penal, aun cuando la legislación contemple posteriormente la suspensión o cancelación de dicho documento como sanción.

En ese contexto, la propuesta busca permitir que la suspensión provisoria de licencia pueda aplicarse desde el inicio de la investigación en todos los delitos viales que contemplen esta consecuencia como parte de la eventual condena.

DEBATE PARLAMENTARIO

Durante la discusión, las y los diputados respaldaron ampliamente la iniciativa y coincidieron en la necesidad de corregir el vacío normativo detectado por la legislación vigente. En esta línea, señalaron que la medida constituye una herramienta adecuada para evitar que personas investigadas por conductas de alto riesgo continúen conduciendo mientras se desarrollan los procesos judiciales.

Asimismo, destacaron que la propuesta no constituye una condena anticipada, sino una medida cautelar destinada a proteger a terceros durante la investigación de los hechos. Varias intervenciones sostuvieron que la legislación debe responder con mayor eficacia frente a conductas temerarias que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas.

En el debate también se mencionaron otros comportamientos imprudentes que se observan habitualmente en carreteras y vías urbanas. Por ello, algunos parlamentarios plantearon la necesidad de seguir fortaleciendo las herramientas legales disponibles para prevenir este tipo de conductas y mejorar los estándares de seguridad vial.

PURANOTICIA