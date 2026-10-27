Cámara aprueba la reforma al mercado de capitales, pero rechaza que las AFP participen en el ahorro para la vivienda

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la reforma al mercado de capitales que, entre sus pilares, está facilitar el acceso a la vivienda y fomentar el ahorro de las familias.

De esta manera, el proyecto concluyó su primer trámite constitucional, luego de cerca de siete semanas después de su ingreso al Congreso.

Durante su discusión en la Cámara, el Ejecutivo y parlamentarios de distintos sectores alcanzaron acuerdos que permitieron perfeccionar la iniciativa.

Sin embargo, se rechazó las disposiciones que permitían a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) participar en la gestión del ahorro habitacional, una facultad que el Ejecutivo había incorporado durante la discusión legislativa.

La propuesta había sido aprobada previamente en la Comisión de Hacienda, pero generó cuestionamientos tras la controversia por las pérdidas registradas en el fondo E.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el avance legislativo: "Estamos muy satisfechos, porque el día de hoy hemos aprobado en un 99% lo que fue nuestra propuesta de reforma al mercado de capitales. Eso fue posible porque hubo un trabajo técnico entre los representantes de distintas sensibilidades políticas".

"Hemos dado un gran paso, en este primer trámite, hacia la casa propia de la clase media, con el Fondo Nacional de la Vivienda. Hemos dado un primer gran paso para convertir a Chile en un centro financiero regional", añadió.

La iniciativa contempla más de 30 medidas organizadas en cuatro ejes: acceso a la vivienda y fomento del ahorro; financiamiento para empresas de distintos tamaños; modernización de las normas y procesos del mercado financiero; y fortalecimiento de Chile como centro financiero regional.

Entre sus principales objetivos esta el abordar las dificultades que enfrentan las personas para reunir el pie y acceder a un crédito hipotecario, así como ampliar las alternativas disponibles para las empresas que buscan financiar nuevos proyectos. También considera medidas para simplificar trámites, actualizar regulaciones y facilitar la llegada de capitales al país.

PRINCIPALES MEDIDAS

En materia habitacional, destaca el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), administrado por BancoEstado, que contara con aportes estatales de hasta US$2.000 millones. El fondo permitirá ampliar los recursos disponibles para créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda, priorizando propiedades de hasta 6.000 UF.

A lo anterior se suma el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), que ayudara a reunir el pie de una primera vivienda de hasta 6.000 UF. Quienes ahorren un 7% del valor de la propiedad durante al menos 30 meses podrán acceder a una bonificación estatal adicional del 3%. En este primer trámite se incorporo la posibilidad de que personas con ahorro habitacional previo -que cumplan con los requisitos establecidos- accedan al mecanismo.

En el área empresarial, destaca la creación del Segmento Junior de la Bolsa, que facilitara el acceso al mercado de capitales a empresas innovadoras, emprendimientos y proyectos de exploración minera. Además, se simplifica el régimen tributario de instrumentos de deuda del artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, eliminando la retención del 4% sobre los intereses, y se facilita la reinversión de recursos entre fondos de inversión.

Para modernizar el mercado financiero, se contempla la ampliación del régimen de inscripción automática de valores, la creación de un registro especial para emisiones de deuda de empresas medianas (mini-bonos) y la digitalización de trámites, con el objetivo de reducir costos y tiempos administrativos.

Finalmente, para fortalecer a Chile como centro financiero regional, la reforma incluye medidas tributarias y regulatorias destinadas a facilitar la inversión extranjera y la exportación de servicios financieros.

Entre ellas destacan la eliminación de la exigencia de RUT para determinados inversionistas extranjeros, un estatuto de capital de riesgo para impulsar la inversión en empresas emergentes y un régimen para sociedades holding que facilite la administración de inversiones desde Chile.

PURANOTICIA