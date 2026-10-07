Cámara aprueba informe de comisión mixta sobre Reglas de Uso de la Fuerza y queda a un paso de ser ley

En sus últimos pasos en el Congreso se encuentra el proyecto que establece reglas de uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, luego que la Sala de la Cámara respaldara el informe de comisión mixta que superó las diferencias con el Senado.

Ahora resta solo la aprobación de esta última Corporación para que el texto se despache a fase de promulgación.

El informe se aprobó por 111 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. Luego de la votación, la diputada Lorena Pizarro hizo reserva de constitucionalidad sobre algunas de las normas del proyecto, en cuanto alterarían la carga probatoria y comprometerían tratados internacionales que admiten la fuerza letal solo cuando es estrictamente inevitable.

Las discrepancias que originaron la mixta se expresaron en varias de las normas. Entre ellas están las que definen deberes para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el uso de la fuerza letal; la aplicación de las reglas en las FFAA; y el eximente de responsabilidad.

El texto aprobado (con los cambios aplicados por la mixta) señala que se entenderá por “uso de la fuerza” la facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, de ejercerla a través de diversos medios para hacer cumplir la ley o reestablecer el orden y la seguridad.

Además, establece que esta ley se regirá por los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad y remarca la necesidad de formación y capacitación del personal en la materia.

Se consideran como deberes la planificación; advertencia; gradualidad o progresión; resguardar la vida y la integridad de terceros; prestar auxilio y el registro de eventos. Además, se establecen grados de resistencia o agresión como la colaboración y acatamiento de las indicaciones; la resistencia pasiva (sin hacer uso de fuerza física o violencia); resistencia activa; agresión activa y agresión activa potencialmente letal.

En ese sentido, los grados de uso de la fuerza corresponden con el grado de resistencia o agresión al que se ve enfrentado el personal armado. Estos son:

Presencia: vigilancia pasiva.

Actuación mediante medios de persuasión verbal.

Reducción física de la movilidad.

Utilización de fuerza menos letal.

Uso de fuerza potencialmente letal.

REGLAS DEL USO DE LA FUERZA PARA LAS FF.AA.

La propuesta también describe las reglas para el uso de la fuerza aplicables al personal militar cuando es llamado a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior, o en la protección de los recintos militares, conforme con la Constitución y la ley. Las reglas son las siguientes:

Despliegue de fuerzas, vehículos, naves o aeronaves, dispositivos u otros medios institucionales y porte de armas, en forma disuasiva.

Actuación mediante técnicas de comunicación y uso de medios de persuasión verbal.

Empleo manual de elementos disuasivos u otros menos letales.

Utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan armamento letal.

Uso de la fuerza para el control físico, reducción del transgresor para doblegar su resistencia, inmovilizarlo, esposarlo o aplicar otro medio de inmovilización.

El personal militar podrá emplear munición de salva en forma disuasiva.

Uso de escopetas con munición antidisturbios, para evitar o repeler un peligro grave e inminente de la vida o la integridad física de terceros, del personal militar, policial o para impedir daños o evitar la pérdida material de infraestructura crítica o para la protección de recintos militares.

Uso de armamento letal contra personas que utilicen o se dispongan a utilizar armas letales u otros medios capaces de poner en peligro la vida del personal policial o militar, de terceros o de causar afectaciones de consideración a su integridad física.

De igual modo, procederá el empleo de armamento letal respecto de quien, habiendo sido expresamente conminado por el personal policial o militar, se niegue a desprenderse de un arma o frente a un ataque contra infraestructura crítica o un recinto militar.

Además, se determina que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas que cumpla las reglas de uso de la fuerza estará amparado por la circunstancia eximente de responsabilidad penal. Tampoco serán civilmente responsables los funcionarios que, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, hayan causado daños o la destrucción de una cosa, siempre y cuando no se haya obrado con dolo directo, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del Estado.

DEBATE POR REGLAS DEL USO DE LA FUERZA

Para algunos, esta es una buena ley, necesaria para definir reglas claras para las policías y FF.AA. Se valoró que se den certezas para que no haya abusos, pero que también se entregue tranquilidad a los efectivos para que no sean tratados como delincuentes cuando se use la fuerza justificadamente.

De igual modo, hubo quienes valoraron los acuerdos alcanzados en la mixta, pero enfatizaron que es preciso definir otros elementos de protección para los efectivos. Así, se llamó a entregar el equipamiento necesario, contar con infraestructura adecuada, mejorar la gestión y actuar con anticipación.

En la postura de rechazo al texto, se planteó que el actuar policial y militar debe ser eficaz, pero también legítimo. En este contexto, se criticó que se ampliaron las hipótesis del uso de la fuerza, en particular la de uso letal, mientras que se disminuyeron las vías de control.

Igualmente, se cuestionó la eliminación del principio de proporcionalidad, recogido en la mayoría de los países, que exige que la respuesta de uso de la fuerza sea conforme a la amenaza efectiva.

PURANOTICIA