Cámara aprueba comisión investigadora por millonarias pérdidas del multifondo E

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una comisión especial que investigue los actos de Gobierno por las pérdidas de miles de millones de dólares del multifondo E en los últimos meses. Tendrá un plazo de 60 días para emitir informe.

La comisión deberá abocarse especialmente en las acciones de los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, además de entidades del Estado encargadas de supervisar a las AFP entre los años 2018 y 2026.

Uno de los impulsores de la comisión, el diputado Héctor Ulloa (Ind.-PPD), informó que la estimación de las pérdidas del multifondo E ya ven en 10.000 millones de dólares, por lo cual calificó esta situación como "un verdadero asalto a mano armada de las AFP".

En tanto, otro de los impulsores de la comisión, Jaime Araya (IND-PPD), dijo que el objetivo es "profundizar en los hechos, escuchar a los organismos técnicos y regulatorios y dar soporte a las distintas acciones que se han emprendido para establecer la responsabilidad de las AFP y de sus ejecutivos".

Además, ambos diputados y otros parlamentarios presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por el eventual delito de administración desleal, junto con solicitar que se designe un fiscal exclusivo para que investigue las pérdidas.

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