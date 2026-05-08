Caen "portoneros" en El Bosque y San Bernardo: Carabineros desarticula banda dedicada al robo de vehículos

Por su presunta participación en el delito de robo con intimidación de vehículos, cuatro individuos fueron capturados en un operativo conjunto. La acción policial fue liderada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, trabajando de manera articulada con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

El avance de las indagatorias hizo posible la identificación de los supuestos autores de estos crímenes. A raíz de esto, se ubicaron diferentes propiedades vinculadas a los acusados en las comunas de El Bosque y San Bernardo, lugares exactos donde las autoridades materializaron las respectivas órdenes de entrada y registro.

Como resultado de las irrupciones en las viviendas, los efectivos policiales concretaron la aprehensión de tres hombres y una mujer, de nacionalidades peruana y chilena. El grupo está compuesto por K.A.S.R., de 21 años, quien posee un historial policial por robo en lugar no habitado y lesiones leves; A.I.A.P., de 45 años, con prontuario por ilícitos contra la salud pública; C.D.C.V.C., de 62 años, que registra antecedentes por hurto agravado; y finalmente J.J.O.V., de 22 años, el único que no cuenta con antecedentes previos.

En medio de las inspecciones a los domicilios, el personal uniformado logró el decomiso de un importante arsenal. El inventario incautado incluye una escopeta y una pistola a balines, además de un revólver a fogueo marca Bruni modelo Magnum calibre .380 y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 mm que contaba con su cargador. A esto se sumaron cinco cartuchos balísticos calibre 9 mm sin percutir, un teléfono celular y variados fuegos artificiales, destacando entre estos últimos bengalas y cohetes de varilla.

Respecto a este exitoso despliegue, el teniente Fabián Lagos, perteneciente al Departamento SEBV, valoró que el desenlace es el fruto de una labor investigativa especializada y coordinada que se llevó a cabo junto al Ministerio Público. Según explicó, esta sinergia fue clave para individualizar a los sospechosos y ejecutar las diligencias de forma simultánea en los diversos inmuebles, logrando sacar de circulación elementos ligados a infracciones a la Ley de Control de Armas.

En la misma línea, el oficial de Carabineros precisó que estas acciones operativas se enmarcan dentro de la estrategia permanente que impulsa el SEBV. El objetivo central de este trabajo es hacer frente a los delitos violentos vinculados a la sustracción de vehículos, buscando desarticular de raíz aquellos focos delictuales que merman la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, la totalidad de los aprehendidos quedó a disposición del Ministerio Público. En dicha instancia judicial, los cuatro imputados deberán enfrentar su respectivo control de detención y posterior formalización de cargos.

PURANOTICIA