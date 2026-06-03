Cae sujeto que lanzaba piedras a automovilistas en Américo Vespucio: cuenta con 83 detenciones

Carabineros detuvo a un hombre de 35 años acusado de protagonizar reiterados ataques contra vehículos que transitaban por la autopista Américo Vespucio, en la comuna de Macul, Región Metropolitana, mediante el lanzamiento de piedras de gran tamaño. Los hechos quedaron registrados por cámaras de vigilancia.

La detención fue posible tras una serie de diligencias investigativas desarrolladas por personal policial, que mantenía un seguimiento permanente del sujeto debido a su presunta participación recurrente en este tipo de incidentes.

Como parte de la investigación, los equipos especializados lograron identificar los recorridos habituales del individuo y los sectores que utilizaba para huir luego de cometer los ataques.

En ese contexto, durante un operativo de vigilancia focalizada en las cercanías de Avenida Departamental con Avenida Macul, efectivos policiales lograron ubicar y detener al sospechoso poco después de que, presuntamente, volviera a provocar daños a vehículos mediante el lanzamiento de objetos contundentes desde las inmediaciones de la autopista.

Las diligencias permitieron establecer un patrón de conducta asociado al imputado, quien además registraba antecedentes policiales y figuraba en diversas órdenes de investigar relacionadas con hechos de características similares.

El procedimiento contó también con el apoyo de las fiscalías de Peñalolén, La Florida y Macul, que mantenían investigaciones abiertas por estos episodios, considerados de alto riesgo para los conductores.

El mayor Nicolás Sepúlveda resaltó que “a través de un trabajo coordinado, se logra la detención de un individuo que arrojaba elementos contundentes a vehículos en movimiento en la autopista Vespucio”.

Agregó que “a través de distintas diligencias investigativas, se logró posicionar, en cuanto a horario y a lugar a este individuo en distintos sitios del suceso en cuanto a este mismo delito”.

“Se trata de una persona adulta con antecedentes penales y de nacionalidad chilena”, añadió.

Asimismo, el detenido mantiene un total de 83 detenciones por delitos asociados a robo, hurto, amenazas, abuso y acoso sexual, lesiones y lanzamiento de elementos contundentes contra personas y vehículos. Por este último delito, registra una detención ocurrida en 2023 en la comuna de Santiago.

PURANOTICIA