Cae sujeto de 50 años que generó alarma tras efectuar disparos en la vía pública en San Ramón

Carabineros detuvo a un hombre que fue sorprendido en la vía pública con dos armas en la comuna de San Ramón, en la región Metropolitana, luego de que presuntamente efectuara disparos y provocara alarma entre los vecinos del sector.

El hecho ocurrió en calle Alpatacal, hasta donde llegó personal policial tras recibir una denuncia por disparos injustificados en la vía pública.

En el lugar, los funcionarios sorprendieron a J.E.N.M.M., de 50 años y con antecedentes, quien portaba en su cinturón un arma a fogueo marca Leo, calibre 9 milímetros, con un cargador extendido, además de un arma de aire comprimido marca Gamo.

Asimismo, durante las diligencias realizadas en el sector, el personal policial encontró una vaina de calibre 9 mm en la intersección de las calles Río Amazonas y Río de la Plata, antecedente que se incorporó al procedimiento.

No se registraron personas lesionadas ni daños en el lugar. En tanto, el detenido pasará durante esta jornada a su respectivo control de detención.

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