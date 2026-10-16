Cae banda criminal vinculada a 25 encerronas en autopistas y abordazos en servicentros en Santiago

Carabineros detuvo a seis personas por asociación criminal, robo con violencia e intimidación de vehículos, infracciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos y a la Ley de Drogas, tras una investigación iniciada en marzo de 2026 por Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) en coordinación con la Fiscalía Occidente.

La investigación permitió identificar una banda que operaba en el sector occidente de la capital, vinculada a delitos violentos contra el parque vehicular, mediante modalidades conocidas como encerronas en autopistas y abordazos en servicentros.

A través de distintas técnicas investigativas, se logró acreditar la participación del grupo en, al menos, 25 delitos.

Con estos antecedentes, se gestionaron las respectivas órdenes judiciales de detención, entrada y registro, las que fueron ejecutadas durante la jornada a contar de las 05:00 horas de hoy, contemplando el ingreso y registro de 15 domicilios.

Como resultado del procedimiento, seis personas fueron detenidas, cinco hombres y una mujer de entre 18 y 32 años, todos domiciliados en la comuna de Lampa.

De acuerdo con los antecedentes dados a conocer por el coronel Rodrigo Arroyo, jefe del Departamento SEBV, algunos de los imputados registran antecedentes policiales por delitos relacionados con vehículos motorizados, armas, hurto, amenazas y otros ilícitos. Además, uno de los detenidos fue sorprendido en flagrancia por una infracción a la Ley de Drogas.

Durante las diligencias se incautaron dos armas de imitación, tipo subfusil y pistola, además de otras dos réplicas de pistolas que habían sido incautadas previamente.

También se encontraron guantes, bandanas, una pesa digital, cinco teléfonos celulares y $126.000 en dinero en efectivo.

En materia de drogas, se decomisaron 348 gramos de clorhidrato de cocaína, 209 gramos de pasta base, 51 gramos de ketamina, 261 gramos de marihuana y nueve comprimidos informados como ácido fosfórico.

PURANOTICIA