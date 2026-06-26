Cadem: un 82% de los encuestados cree que Chile enfrenta una "emergencia laboral"

La encuesta Cadem correspondiente a la cuarta semana de junio reveló que el 82% de los consultados considera que Chile enfrenta una emergencia laboral, mientras que el 63% manifestó estar preocupado por la estabilidad de su trabajo, lo que representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

En materia económica, el desempleo pasó a ser la segunda principal preocupación del país, con un 20% de las menciones (+13 puntos), igualando al bajo crecimiento de la economía, que también alcanzó un 20% (+6 puntos). En tanto, el aumento de los precios continúa liderando las inquietudes económicas, con un 47%, aunque registró una baja de 12 puntos porcentuales.

Respecto de los principales problemas del mercado laboral, el 46% de los encuestados identifica los despidos como la mayor emergencia, seguido por las dificultades para reinsertarse laboralmente tras perder el empleo (35%) y los bajos salarios (35%).

En cuanto a las causas del desempleo, el bajo crecimiento económico aparece como el principal factor (39%), seguido por el aumento de la inmigración (37%) y la incertidumbre política y económica (30%).

La medición también abordó la percepción ciudadana sobre distintas iniciativas relacionadas con la flexibilidad laboral.

En ese contexto, el 49% se mostró de acuerdo con un proyecto que permita contratos por hora, mientras que el 86% respaldó la posibilidad de establecer jornadas flexibles para estudiantes, personas mayores y quienes tienen responsabilidades familiares.

Asimismo, el 51% apoyó que la jornada laboral de 40 horas pueda organizarse como un promedio anual en sectores con temporadas de alta y baja demanda, y el 45% estuvo de acuerdo con que un trabajador pueda desempeñar distintas funciones dentro de una empresa, siempre que mantenga sus derechos laborales.

En relación con la disposición a modificar la jornada laboral, el 69% (+12 puntos) afirmó que estaría dispuesto a trabajar más de 40 horas semanales a cambio de un aumento significativo en su sueldo, mientras que el 68% (+7 puntos) aceptaría trabajar tres horas adicionales de lunes a jueves para tener libre el viernes.

Por el contrario, el 58% rechazó reducir el tiempo de colación para salir más temprano, el mismo porcentaje no apoyó reemplazar el pago de horas extra por más días de vacaciones, y el 86% descartó disminuir proporcionalmente su sueldo a cambio de trabajar menos horas.

En cuanto a la indemnización a todo evento, la encuesta mostró un escenario dividido: el 45% se manifestó a favor y otro 45% en contra de esta modalidad.

Pese a ello, el 61% considera que este mecanismo podría facilitar que las empresas despidan trabajadores, mientras que el 57% cree que permitiría a los empleados cambiar con mayor facilidad a trabajos que les resulten más atractivos. Además, el 47% estima que esta medida podría incentivar la contratación de más trabajadores formales.

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