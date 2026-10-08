Cadem: Temor a la delincuencia se mantiene en 70% y el 78% apunta al crimen organizado como el principal problema

La encuesta Cadem de esta semana reveló que el temor a ser víctima de un delito se mantiene alto, con un 70% (-3pts), mientras que el 78% (+6pts) considera que el principal problema de la delincuencia es el crimen organizado.

Además, la percepción de que la delincuencia ha aumentado durante los últimos dos meses subió 13 puntos y alcanzó el 53%, luego de que en agosto registrara su nivel más bajo desde 2014.

En tanto, el 37% (-8pts) considera que la delincuencia se mantiene igual, mientras que el 9% (-4pts) estima que ha disminuido. A su vez, la percepción de que la delincuencia está más violenta aumentó a 68% (+14pts).

Asimismo, el 72% cree que en Chile existen muchos barrios donde las bandas de narcotraficantes tienen más control que el Estado, mientras que el 55% considera que este último tiene poco o ningún dominio de las cárceles.

Entre los delitos que generan mayor temor se encuentran el robo o hurto con violencia (35%, +7pts), seguido por la encerrona o portonazo (30%, -10pts), el robo en la vivienda (29%, -2pts), los homicidios o sicariatos (27%, +5pts) y la violencia en espacios públicos (22%, -2pts).

Para el 56% (+3pts), el primer responsable de enfrentar la delincuencia es el Gobierno, seguido por los tribunales y los jueces (27%, -2pts), la PDI y Carabineros (10%) y los fiscales (3%, -1pto).

Según el 42% (+6pts), la prioridad debería estar en la gestión del Gobierno y la coordinación con las policías, mientras que el 37% (-2pts) considera que debe centrarse en la acción de la Fiscalía y los tribunales de justicia, y el 18% (-5pts) en la aprobación de nuevas leyes.

Entre las medidas de la reforma de seguridad que cuentan con mayor respaldo destacan inhabilitar para cargos de elección popular a personas condenadas por crimen organizado (91%), otorgar mayores facultades a Gendarmería para segregar a los reos (85%) y equiparar el crimen organizado al terrorismo (70%).

Por su parte, el 54% está de acuerdo con que el Presidente pueda decretar estado de excepción de emergencia de manera preventiva ante amenazas a la seguridad. Sin embargo, solo el 47% se muestra a favor de establecer un toque de queda, mientras que el 46% está en contra.

Finalmente, durante la segunda semana de septiembre, el 32% aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, mientras que el 65% (+2pts) la desaprueba, cifra que representa el nivel más alto de desaprobación desde el inicio de su mandato.

PURANOTICIA