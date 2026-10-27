Cadem revela que un 77% desaprueba la gestión de Rabat en rebaja a condenados por delitos sexuales

La encuesta Cadem de este martes registró un rechazo a la forma en que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha manejado el caso de las rebajas de condena a agresores sexuales de menores.

Un 12% aprueba y 77% desaprueba la gestión del secretario de Estado en el citado caso, además, un 64% está en desacuerdo con la decisión del Presidente Kast de mantenerlo en el cargo.

Entre los identificados con la derecha, 55% está de acuerdo con que el ministro Fernando Rabat se mantenga y 40% está en desacuerdo, mientras en la izquierda 5% está de acuerdo con su permanencia y 89% está de acuerdo.

Asimismo, 79% cree que no estaba obligado a firmar las rebajas de pena para personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En cuanto al desempeño de otras autoridades en esta polémica, 78% desaprueba al Congreso, 77% al sistema de justicia y la Corte Suprema, 68% al presidente José Antonio Kast, 65% al vocero Gonzalo Arenas y 56% a los parlamentarios de oposición. Además, 64% vio o escuchó la declaración del Mandatario sobre las rebajas de condena y, entre ellos, 72% la considera insuficiente.

Asimismo, 94% (+2pts) está en desacuerdo con que se otorguen rebajas de pena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y 90% cree que estas personas nunca deberían poder acceder a este beneficio. En ese sentido, 79% está de acuerdo con hacer cambios a la Constitución para impedirlo.

En tanto, 65% opina que la principal prioridad del Gobierno debería ser impedir que se concedan nuevas rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores, seguida por buscar mecanismos legales para revertir las rebajas ya concedidas (54%).

Por último, en la quinta semana de octubre, 29% aprueba la gestión del Presidente Kast y 66% la desaprueba, sin cambios respecto a la medición anterior.

PURANOTICIA