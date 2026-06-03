Cadem: Aprobación del Presidente Kast sube a 41% tras la Cuenta Pública, pero su discurso es el peor evaluado desde 2010

Luego de la Cuenta Pública, la aprobación del Presidente José Antonio Kast tuvo una leve mejoría, según la encuesta Cadem difundida este miércoles, la que mostró un alza de tres puntos para ubicarse en un 41%, mientras que la desaprobación bajo tres dígitos para quedar en 55%.

El acto republicano fue el más visto desde el año 2010 con un 78% de visibilidad, pero sólo el 50% lo evaluó como bueno o muy bueno. La evaluación positiva del discurso se consolida como la más baja de una primera cuenta presidencial desde 2010 a la fecha.

El registro actual queda 13 puntos porcentuales por debajo de la primera Cuenta Pública del expresidente Boric, que alcanzó 63% de opinión favorable.

Además, el 68% cree que el Presidente Kast apeló a la unidad del país, 66% que se mostró esperanzado respecto del futuro, 63% que omitió anuncios importantes, 50% que comunicó bien sus ideas, 49% que mostró autoridad y liderazgo y 48% que dio cuenta de los avances y logros del gobierno.

En cambio, 59% no cree que fue autocrítico, 56% no piensa que tiene un plan de seguridad concreto y que demostró que ha empezado a cumplir con sus compromisos de campaña y 54% no cree que haya demostrado que tiene una hoja de ruta clara.

En tanto, 76% opina que el principal mensaje del discurso fue el Gobierno de emergencia en seguridad, economía e inmigración.

En cuanto a ejes de la Cuenta Pública, los más mencionados son seguridad, delincuencia y crimen organizado (38%), junto con economía, crecimiento, inversión, empleo y reconstrucción nacional (38%).

Por su parte, las medidas que concitan mayor nivel de acuerdo son plan de intervención intensiva en 50 barrios críticos en seguridad (92%), quitar beneficios sociales a personas que cometan ciertos delitos o incivilidades (87%), mejorar condiciones económicas a Carabineros que postulen a la escuela (85%), duplicar la construcción de cárceles y fortalecer la segregación (82%) e implementar un Plan Retorno para incentivar la salida de inmigrantes irregulares (80%).

Al otro extremo, las medidas que menos apoyo reciben son establecer el Día Nacional de la Teletón (44%), crear la Secretaría del Plan Chile Renace para enfrentar la baja natalidad (48%), expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio (54%) y dar continuidad a la construcción de nuevas líneas del Metro de Santiago (54%).

Por último, las medidas que se ven más probables de cumplir en los próximos cuatro años son aprobar el Día Nacional de la Teletón (64%), aprobar el plan escuelas protegidas (64%) y fortalecer el rol de carabineros y la PDI (63%), modificar el sistema de selección de alumnos (61%), modernizar el Estado y cortar ministerios (58%) y aprobar el proyecto de sala cuna universal (57%).

Las medidas consideradas menos probables de cumplirse son bajar el desempleo al 6% (38%), que Chile vuelva a crecer al 4% (37%), mejorar los ingresos de las personas (35%), que Chile deje de ser un país de arrendatarios y vuelva a ser un país de propietarios (33%) y revertir la caída en las tasas de natalidad (22%).

(Imágenes: @Cadem_cl)

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