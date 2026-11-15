Cadem: 79% apoya paro de camioneros y 84% cree que Gobierno debió actuar con anticipación

El amplio respaldo ciudadano a la movilización de los camioneros contrastó con las críticas a la respuesta del Gobierno frente al conflicto por el precio de los combustibles. Así lo evidenció una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, difundida este domingo, que además registró una nueva caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, cuyo respaldo descendió al 27%.

Uno de los principales resultados del sondeo fue el apoyo a las demandas del sector del transporte. Según la medición, un 79% de los consultados estuvo de acuerdo con que los camioneros realizaran un paro para exigir al Ejecutivo una disminución en el precio de los combustibles.

En contraste, un 17% manifestó su desacuerdo con la movilización, mientras que el 4% restante no respondió.

Sin embargo, el respaldo ciudadano disminuyó cuando la consulta abordó específicamente los bloqueos de carreteras realizados durante las manifestaciones. En ese caso, el apoyo llegó al 64%, una diferencia de 15 puntos porcentuales respecto de la aprobación general del paro.

La encuesta también permitió dimensionar la percepción sobre las consecuencias que tuvo la paralización para el funcionamiento del país.

Un 49% de los encuestados consideró que el conflicto afectó mucho o bastante las actividades nacionales, mientras que un 34% estimó que sus efectos fueron moderados. Por otra parte, un 16% señaló que el impacto fue poco o prácticamente inexistente.

AMPLIAS CRÍTICAS A LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

Otro de los resultados relevantes de la medición estuvo relacionado con la oportunidad de la respuesta del Ejecutivo frente a las demandas de los transportistas.

En este ámbito, un 84% de los consultados consideró que el Gobierno debió actuar con mayor anticipación para impedir que el conflicto escalara hasta las carreteras.

El resultado refleja una evaluación crítica sobre la gestión de la crisis, incluso entre quienes respaldaron la movilización de los camioneros.

Respecto de las medidas comprometidas por el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo con el sector, la rebaja de $142 en el precio del diésel obtuvo un 66% de respaldo.

Esta iniciativa se ubicó entre las medidas mejor evaluadas de la encuesta, junto con el congelamiento de las alzas de los combustibles.

Los resultados muestran que, si bien existe un respaldo mayoritario a las demandas del transporte de carga, también hay cuestionamientos a la capacidad del Gobierno para anticiparse a las consecuencias de la paralización.

APROBACIÓN DE KAST RETROCEDE AL 27%

La edición 704 de Plaza Pública también incluyó una nueva medición de la evaluación ciudadana del presidente José Antonio Kast.

Según los resultados difundidos este domingo, la aprobación del mandatario llegó al 27%, lo que representa una disminución de dos puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

En tanto, la desaprobación de su gestión aumentó un punto y alcanzó el 69%, ampliando la distancia entre quienes respaldan y quienes rechazan la conducción del Ejecutivo.

De esta manera, el sondeo registra una nueva caída en el apoyo presidencial en una semana marcada por el conflicto con los camioneros y las negociaciones destinadas a contener el impacto del precio de los combustibles.

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