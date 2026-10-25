Brasileños en Chile votan en la segunda vuelta presidencial

Ciudadanos brasileños han llegado al Hotel Radisson Blu Plaza El Bosque, en la comuna de Las Condes, para participar de la segunda vuelta de la elección presidencial de este domingo entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

De acuerdo a lo informado por el Consulado General de Brasil en Santiago, las personas podrán asistir a votar entre las 08:00 y 17:00 horas.

Las últimas encuestas publicadas el sábado por Quaest o Datafolha apuntan a un empate técnico con una ligera ventaja por parte de Bolsonaro (51-49%).

Durante la jornada, el actual presidente de Brasil y candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que "estamos compitiendo con un ciudadano llamado mentira" y aseguró que "el pueblo no va a elegir a un mentiroso",

"Esperamos ganar las elecciones", subrayó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Por su parte, Flávio Bolsonaro manifestó que "ha llegado la hora del cambio. Brasil no aguanta más. La vida de todo el mundo ha empeorado. La esperanza se ha convertido en miedo a caminar de noche por la calle, miedo a la nevera vacía, a no pagar las facturas".

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