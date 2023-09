Boric y polémica frase sobre la cobardía, en alusión a muerte de ex militar: "No era mi intención referir a su suicidio"

El presidente Gabriel Boric se refirió a sus dichos tras el suicidio del brigadier (r) Hernán Chacón, condenado por la Corte Suprema en el caso Víctor Jara.

La semana pasada, el Mandatario dio a entender que el ex militar murió "de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”; esto, luego que se quitara la vida al ver que funcionarios de la PDI llegaron a su casa en Las Condes para detenerlo.

En conversación con Canal 13, el Presidente expresó que "no era mi intención referir a su suicidio, el error es mío. Mi referencia a la cobardía era a la trayectoria. Lo lamento y no contribuye al debate que necesitamos".

“Yo no soy quién para juzgar la decisión o el momento de un suicida. En ese sentido, respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea. De hecho, en la declaración yo no digo la palabra suicidio, pero entiendo que, dado el contexto, se presta para esa interpretación”, añadió el mandatario.

En este sentido, añadió que “lo que quería decir y, reitero, es que hubo quienes cometieron crímenes atroces. Durante mucho tiempo se ufanaron de ellos, después los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia, y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade la responsabilidad”.

Agregó que “50 años escondiéndose, esa trayectoria que no me refiero solo al caso del coronel Chacón, sino partiendo por el mismo Pinochet. Eso me parece que es de una cobardía profunda”.

Además, Boric reiteró que “quiero ser cuidadoso en eso: no soy quién para juzgar el acto íntimo y desgarrador del suicidio, pero sí creo que tenemos todo el derecho a ser muy críticos en esa trayectoria de cobardía de evadir la justicia, burlándose de las víctimas todavía a 50 años”.

“Tengo muy claro que en ejercicio del cargo se requiere, a la hora de tomar decisiones, templanza; poder ver con perspectivas; escuchar diferentes opiniones y decidir; pero no soy una persona a la que la sangre le va a dejar de correr por las venas y no me va a llenar de indignación ver estas situaciones que a 50 años siguen perpetuándose en nuestro país”, concluyó.

