Boric tras reunión con Bachelet critica al Gobierno de Kast y asegura que "no estoy pensando en ninguna candidatura"

Gabriel Boric participó en una reunión que fue convocada por Michelle Bachelet para líderes de la oposición, en la sede de la fundación Horizonte Ciudadano.

Tras el encuentro, el expresidente señaló que "lo principal que se conversó hoy día es cómo los partidos del progresismo que tienen una tradición de estar siempre junto a la gente, hoy día vuelven a conectar con la mayoría de la gente".

El exmandatario recalcó que "hoy día no hablamos nada de candidaturas, creo que no tendría sentido y en eso la presidenta y yo estamos de acuerdo".

"Con la presidenta tenemos mucha confianza, vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir discutiendo de política, de la vida, yo aprendiendo también de su experiencia en tantas dimensiones", manifestó.

Por otro lado, el exjefe de Estado aseguró que "hoy no estoy pensando en ninguna candidatura, no es mi rol. Nosotros perdimos y perdimos por harto en la última elección. Y no fue hace tanto tiempo".

"Esto no se trata de candidaturas, pensar en lo que va a pasar en tres años y medio más creo que no tiene sentido hoy día", enfatizó.

Respecto a la actual administración del Presidente José Antonio Kast, Boric mencionó que "cuando la gente escucha a un gobierno que lleva ya siete meses gobernando, echarle la culpa de todo al gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado y que no se haga en cargo de sus propias responsabilidades".

"Cuando uno gobierna, y eso fue lo primero que yo le transmití a los ministros cuando en el 2022 comenzamos a gobernar, uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore", añadió.

En ese sentido, argumentó que "y andar echando la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada y evade las responsabilidades y erosiona la confianza”.

Finalmente, expresó "que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer hoy día. Nosotros hoy día es volver a conectar con la gente. Hay mucha preocupación, hay mucha angustia, hay gente que quiere volver a creer, que quiere volver a confiar y nosotros tenemos que ofrecer eso, la política es para eso, la representación es para eso”, expresó.

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