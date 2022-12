Boric apunta a "desdramatizar" fallida nominación de Morales como Fiscal Nacional: "No considero esto una derrota del gobierno"

Luego de respaldar la labor de las ministras de Justicia, Marcela Ríos y de la Segpres, Ana Lya Uriarte, el presidente Gabriel Boric se refirió en el punto de prensa posterior a la lectura del fallo de La Haya, al rechazo de José Morales como candidato a Fiscal Nacional por parte del Senado.

"En primer lugar, quiero entregarle todo mi respaldo a la ministra Marcela Ríos, creo que ella está cumpliendo un rol importante, que acá se exigía para esta nominación un quórum particularmente alto, y que se realizaron todas las conversaciones que eran necesarias. Lo mismo, mi respaldo a la ministra Ana Lya Uriarte, por lo tanto, por parte mía no hay cuestionamiento hacia el desempeño de ambas ministras", indicó el Mandatario.

A partir de la polémica generada, Boric señaló que hay que "desdramatizar" la situación, poniendo énfasis en que las instituciones han funcionado.

"A mí me parece que esto hay que desdramatizarlo, en el sentido de que las instituciones han funcionado, y en virtud de los antecedentes que fueron presentados en audiencias públicas y mediante el ejercicio de la labor periodística hubo senadores que se formaron la convicción de que no era el candidato Morales la persona más adecuada y yo respeto aquello", apuntó.

Para el Presidente, es importante no perder de vista lo que es el fin máximo, es decir, el fortalecimiento de la persecución penal en Chile.

"Acá lo importante, para que no perdamos de vista de qué estamos hablando, es cómo fortalecemos la persecución penal en Chile, cómo fortalecemos el rol de la Fiscalía Nacional, que tiene muchos desafíos, hoy día la seguridad es la primera prioridad de los chilenos y chilenas, y es también la primera prioridad de este gobierno, y no me cabe ninguna duda que también de los parlamentarios, por lo tanto nuestro centro tiene que estar en cómo fortalecer la fiscalía".

Finalmente, y en pos de alcanzar pronto un nuevo candidato para fiscal nacional, el jefe de Estado puso sus esperanzas en que todo el proceso llegue a un resultado positivo.

"Yo no considero esto una derrota del Gobierno, ni una división de la coalición, me parece que es parte del funcionamiento normal de las instituciones (...), esto debiera estar listo a la brevedad, espero que la próxima semana, y presentaremos al Senado un nuevo candidato o candidata para su consideración, y espero que lo que se tenga presente en primera línea, sea como fortalecemos la persecución del delito en Chile, que es lo que les importa a los chilenos y chilenas, y no los resquemores entre partidos o las apreciaciones de una persona en particular".

