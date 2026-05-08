Bomberos logra controlar violento incendio que consumió tres locales comerciales en la Alameda

Durante la mañana de este viernes, diversas complicaciones en el desplazamiento de peatones y en el flujo vehicular marcaron la jornada en pleno centro de Santiago. Esto, a raíz de un siniestro desatado en la intersección de Alameda con Libertad, emergencia que finalmente logró ser controlada por el personal de Bomberos.

El fuego, cuyas causas aún se investigan, afectó a dos locales de comida china y a un minimarket que comercializaba productos de esa misma procedencia. Tanto el personal de Carabineros como el dueño de uno de los establecimientos ratificaron que, al momento de la emergencia, no había personas en el interior de las instalaciones.

Las llamas comenzaron a propagarse cerca de las 5 de la madrugada, lo que obligó a desplegar en el sector a 18 compañías de Bomberos de Santiago. Tras varias horas de intensa labor, los voluntarios consiguieron contener el siniestro alrededor de las 9 horas, aunque en este momento los equipos mantienen los trabajos para extinguir completamente el fuego en medio de los escombros.

Con el objetivo de facilitar las maniobras de Bomberos, las autoridades dispusieron cortes de tránsito en la principal arteria capitalina. De esta forma, el paso por la Alameda fue interrumpido a la altura de Avenida Ricardo Cumming hacia el norte y por Avenida España al sur.

PURANOTICIA