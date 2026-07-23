Biministro Mas asegura que el Gobierno está confiado en que "van a estar los votos" para aprobar la megarreforma

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la tramitación de la megarreforma y aseguró que se trata de “la mayor transformación económica en los últimos 40 años”.

En conversación con radio Agricultura, sostuvo que "hay que darle tiempo, tiempo al tiempo, y que salga de buena forma la reforma. Ayer no se pudo, bueno, a la vuelta del distrital se va a intentar de nuevo".

"Han estado los votos hasta acá. La gran mayoría de la reforma está aprobada (...) El Gobierno está bastante confiado en que van a estar los votos y vamos a sacar la reforma adelante", indicó.

En cuanto a los posibles vetos del Gobierno, dijo que creen que las indicaciones sobre intereses y el olvido financiero podrían ser vetadas. "Ambas afectan sin duda transacciones económicas y el funcionamiento de la economía de forma muy importante", precisó.

La autoridad expresó que "todo el mundo está de acuerdo que esto es un error" y explicó que la decisión sobre vetar estos artículos "se toma al final (...) pero en principio sin duda que deberíamos ir por eso".

Por otro lado, el biministro abordó la coordinación ante la emergencia por el sistema frontal y destacó que "la anticipación con la que lo vimos como Gobierno creo que nos ha jugado muy a favor en salvar vidas. Nos juntamos con toda la compañía minera antes del temporal para pedirle ayuda”-

Finalmente, recalcó que “no hubo ninguna demora (en declarar zona de catástrofe). Esto lo fuimos monitoreando día a día. Cuando fue necesario decretarla, se hizo. El evento fue creciendo, se fue acumulando”.

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