Biministro Mas advierte que "en algún momento habrá que despejar las carreteras" ante paro de camioneros

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, advirtió que "en algún momento" será necesario despejar las carreteras que han comenzado a ser bloqueadas, de manera parcial o total, dependiendo de la zona del país, por camioneros que se encuentran en paro debido al alza del precio del diésel.

En entrevista con T13, la autoridad se refirió a las movilizaciones y aseguró que el Gobierno ha mantenido conversaciones con los principales representantes del sector desde comienzos de año.

"Hemos estado conversando desde inicios de año con los camioneros. Hemos conversado con Sergio Pérez (transportistas), con Juan Araya (dueños de camiones). Hemos tenido buenos acuerdos, también diferencias, sin duda. Pero hay algunos grupos locales que efectivamente están organizando paralizaciones", señaló.

En ese contexto, Mas insistió en la necesidad de privilegiar las conversaciones para evitar que las movilizaciones afecten aún más la actividad económica del país.

"El llamado es al diálogo. Hoy día es cuando menos necesitamos parar, cuando necesitamos echar a andar al país, con los niveles de desempleo que tenemos. Necesitamos más actividad, no menos actividad, y encantados de sentarnos en esa mesa", añadió.

Asimismo, el biministro detalló que distintas carteras están trabajando para alcanzar acuerdos con los transportistas y reiteró que, si bien la prioridad es el diálogo, eventualmente deberán tomarse medidas para normalizar el tránsito en las rutas afectadas.

"Está trabajando un equipo de Hacienda, está trabajando Transportes y también Economía para tratar de llegar a buenos acuerdos. Bueno, en algún momento habrá que despejar las carreteras, pero lo primero que hemos hecho es dialogar", agregó.

Finalmente, Mas recordó la intervención del Gobierno en el conflicto que afectó al puerto de San Antonio, destacando los resultados de la mediación y la importancia de haber alcanzado un acuerdo en un momento clave para las exportaciones.

"Lo que hicimos San Antonio, siendo un conflicto que era entre privados, mediamos y logramos que las posiciones se acercaran para volver a despejar el puerto. Esta semana era clave porque empieza a salir la cereza", cerró el biministro.

PURANOTICIA