Biministro Louis de Grange califica como "muy crítica" la situación en Coquimbo por el sistema frontal

El biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, abordó los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país y advirtió sobre la compleja situación que enfrenta la región de Coquimbo, especialmente en materia de agua potable y conectividad.

En conversación con Radio Duna, la autoridad señaló que las precipitaciones registradas durante las últimas horas han agravado la emergencia.

"En la zona está muy compleja la situación. En las últimas horas volvió a generarse muchísima lluvia y en materias de agua potable, creo que es el mayor impacto junto con la conectividad", manifestó.

El secretario de Estado agregó que la situación continúa siendo de alta complejidad debido a las interrupciones que afectan la red vial.

"La situación es muy crítica. También hay desconexión de rutas por distintas razones, básicamente por socavamiento en algunos casos y por inundaciones. La información es muy dinámica, están los equipos desplegados", indicó.

Asimismo, explicó que las condiciones meteorológicas cambian constantemente, lo que obliga a monitorear permanentemente el estado de los caminos.

"Las condiciones climáticas al variar durante el día te genera situaciones diferentes. Algunas rutas que fueron interrumpidas de manera parcial pueden volver a estar operativas y al revés", afirmó.

De Grange también advirtió que los problemas de conectividad están dificultando el trabajo de las empresas encargadas de restablecer los servicios esenciales en las zonas afectadas.

"La conectividad vial, debido a derrumbes, dificulta que las empresas de energía, de telecomunicaciones o las empresas de agua potable puedan reponer los servicios. Se genera un efecto dominó muy nefasto", sostuvo.

Respecto a los recursos que serán necesarios para enfrentar la reconstrucción una vez superada la emergencia, el ministro evitó entregar una estimación precisa, aunque anticipó que el costo será elevado.

"No me atrevo a dar una cifra, pero sin duda que van a ser varios cientos de millones de dólares porque es multidimensional", señaló.

Finalmente, explicó que los daños abarcan diversas áreas de infraestructura y servicios, lo que incrementará la magnitud de las obras de recuperación.

La autoridad apuntó a los efectos sobre "viabilidad, al tema de las calles, los caminos. Por otra parte, está el tema fluvial, de electricidad, energía. Son muchos los factores que están siendo afectados en este momento".

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