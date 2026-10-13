Biministro Alvarado por dichos del embajador Brandon Judd: “Distraen, generan un ruido mediático”

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a la relación del Ejecutivo con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en medio de la controversia por las declaraciones relacionadas con la soberanía del Estrecho de Magallanes.

En conversación con Tele13 Radio, Alvarado afirmó que “lo que hay que dejar claro es que la soberanía de Chile respecto del Estrecho de Magallanes no está en juego. Chile la ejerce en función de dos tratados, uno de 1881 y otro de 1984".

"Ese reconocimiento de soberanía explícito fue hace poco tiempo atrás ratificado por el presidente Javier Milei cuando visitó nuestro país y se reunió con el presidente Kast", añadió.

En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que "indudablemente, que este tipo de declaraciones distraen, generan un ruido mediático".

Asimismo, Alvarado recalcó que "temos una muy buena relación de cooperación con Estados Unidos, pero nuestra soberanía la ejercemos por sí solos y no está sujeta a ningún tipo de negociación o a ningún tipo de presión".

Finalmente, señaló que la Cancillería "actúa conversando con el embajador y ejerciendo las acciones que estime conveniente".

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