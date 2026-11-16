Biministro Alvarado cuestiona acusación constitucional contra ministro Rabat y asegura que "no tiene mérito jurídico"

El vicepresidente Claudio Alvarado se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentada en medio de la controversia por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Infinita, Alvarado sostuvo que "la acusación es una facultad de fiscalización propia de la Cámara de Diputados. Ahora, lo que hay que tener claro es que tiene que existir claramente una infracción constitucional, y eso es lo que no se ha visibilizado todavía".

El secretario de Estado cuestionó la forma en que, a su juicio, se ha desarrollado el proceso y manifestó que "aquí se dio un absurdo. Recuerdo textualmente que en el Congreso señalaron: ‘Vamos a presentar una acusación constitucional y de inmediato ahora vamos a construir los argumentos’. O sea, eso es el mundo al revés. Y pasaron casi 20 días y aún no construyeron el argumento, la ingresan y, lo que no ha sucedido nunca, no presentan el documento públicamente”.

En esa línea, Alvarado reiteró el respaldo del Ejecutivo al titular de Justicia y señaló que "Primero hay que tener claridad y el Gobierno tiene la convicción de que no hay infracción constitucional y por lo tanto, el Parlamento a su vez tiene que tener claridad, valga la redundancia, en orden a que la acusación constitucional no es un instrumento para revertir una decisión política del presidente de la República que es mantener al ministro Rabat".

Asimismo, aseguró que dentro del oficialismo "con el paso de los días la cohesión ha ido aumentando respecto a este tema” y afirmó que los cuestionamientos a la continuidad de Rabat en el cargo han ido disminuyendo.

El vicepresidente también defendió los fundamentos jurídicos de la postura del Gobierno y argumentó que "para remover a un ministro tiene que haber una infracción a las normas constitucionales flagrantes que pueden ser demostrables y este al parecer no es el caso. Por lo tanto, cuando se utilizan los instrumentos jurídicos constitucionales como rehén de las diferencias entre el Gobierno y la oposición, yo veo muy difícil que el oficialismo pueda apoyar una condición de esas características”.

Respecto de la votación en el Congreso, Alvarado reconoció que “nunca existe certeza absoluta, pero hoy día en el oficialismo son 75 parlamentarios y, por lo tanto, yo creo que van a estar disponibles para rechazar una acusación que no tiene mérito jurídico”.

Finalmente, el vicepresidente atribuyó la demora de la oposición en presentar el libelo a eventuales dudas sobre sus fundamentos y planteó que se ha retrasado "porque tienen dudas de ellos mismos del contenido jurídico. Ellos son abogados, no hay que disfrazar las cosas. Las decisiones políticas las toma el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, y la Constitución no es una herramienta para cambiar una decisión política del Presidente de la República”.

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