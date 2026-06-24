Banda detenida por el crimen de menor de 12 años en San Bernardo registra amplio prontuario

Los cuatro imputados detenidos hasta el momento por la encerrona ocurrida en San Bernardo, que terminó con la muerte de un niño de 12 años, registran antecedentes policiales y participación previa en diversos delitos. Todos fueron trasladados la mañana de este miércoles al tribunal para su control de detención y eventual formalización.

En el caso del menor J.P.A.V., de 17 años, sindicado como el conductor del vehículo robado en el que la víctima quedó enredada en el cinturón de seguridad, su historial delictual se remonta a los 14 años.

Su primera detención ocurrió en noviembre de 2023 en Curacaví, cuando participó en un delito de características similares.

Posteriormente, en octubre de 2024, cuando tenía 15 años, cometió un nuevo robo de vehículo y, seis meses después, fue detenido nuevamente por un asalto similar, también en San Bernardo.

Además, en abril de 2025, fue detenido por una encerrona en la misma comuna, tras lo cual fue derivado a un programa de monitoreo de la Municipalidad de San Bernardo. Sin embargo, seis meses después volvió a ser detenido por un nuevo delito de robo con intimidación.

Respecto del otro menor involucrado, A.R.C.G., de 17 años, registra una detención y dos ingresos al Plan de Seguridad Integrada (PSI), un programa de intervención de 24 horas destinado a restituir derechos vulnerados y prevenir conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes.

El adolescente ingresó por primera vez al programa en abril de 2024, cuando tenía 15 años, tras ser identificado como infractor de ley por un delito de robo con intimidación, siendo derivado posteriormente a la Municipalidad de San Bernardo.

Posteriormente, en marzo de 2026, volvió a ingresar al programa como infractor de ley por receptación de vehículo motorizado, siendo nuevamente derivado a la Municipalidad de San Bernardo para labores de prevención social.

En cuanto a los otros dos detenidos, de 18 y 20 años, sus antecedentes serán dados a conocer durante la audiencia de control de detención que se realizará este miércoles en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Asimismo, las autoridades informaron que un quinto integrante de la banda permanece prófugo, aunque se estima que su captura sería inminente.

PURANOTICIA