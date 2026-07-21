Bancada RN compromete "apoyo decidido" a la megarreforma tras reunión con asesores del Ministerio de Hacienda

La bancada de diputados de Renovación Nacional sostuvo una reunión con el equipo del Ministerio de Hacienda para analizar los principales alcances del proyecto de Reconstrucción, tras lo cual ratificó su respaldo a la megarreforma, que se encuentra en tercer trámite legislativo.

En la cita participaron el jefe de asesores del ministro de Hacienda, Tomás Bunster, y el jefe tributario de la cartera, Sebastián Vallebona, quienes respondieron las consultas planteadas por los parlamentarios respecto del contenido de la iniciativa.

Tras la reunión, el jefe de bancada, diputado Diego Schalper, afirmó que “vamos a apoyar decididamente el proyecto de Reconstrucción, porque creemos que, especialmente en este minuto en que el país está viviendo momentos difíciles, es urgente reactivar la economía, reactivar el empleo y generar las condiciones necesarias para que Chile se ponga de pie”.

El parlamentario agregó que “estamos muy contentos de que la eliminación de la franquicia haya dado paso a un formato en que se mantiene el Sence, se mantiene la pertinencia y se hizo propia la propuesta de Renovación Nacional. Por lo tanto, eso también lo vamos a apoyar. Esa va a ser nuestra convicción y, por lo mismo, mañana la bancada de Renovación Nacional va a apoyar decididamente este proyecto”.

Tras el encuentro con Hacienda, los diputados de Renovación Nacional aseguraron que concurrirán con sus votos para respaldar la iniciativa cuando sea discutida este martes por la Sala de la Cámara de Diputados.

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