Bancada PC e Independientes exigen salida del embajador de EE.UU. ante "reiteradas" intervenciones sobre asuntos soberanos de Chile

La bancada del Partido Comunista e Independientes exigió la salida del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y cuestionó la falta de firmeza de Cancillería frente a reiteradas intervenciones sobre asuntos soberanos del país.

Durante un webinar organizado por la Fundación Chilena del Pacífico, el diplomático aseguró que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile“.

“Antártica queda fuera de mi jurisdicción, el sistema de tratados de Antártica dice que no hay un territorio que es de un país, por lo tanto no hay una Antártica que pertenezca a Chile”, sostuvo.

Y a través de una declaración pública, señalaron que "nuevamente el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se pronuncia sobre materias que comprometen directamente la soberanía de nuestro país. Y pretende decirle a Chile cuáles son sus derechos y hasta dónde alcanzan sus intereses soberanos. Esto ya no puede ser tratado como un episodio aislado: estamos frente a una conducta reiterada que resulta inaceptable para un representante diplomático extranjero".

Añaden que "Chile es un país antártico y mantiene una posición histórica y jurídica respecto del Territorio Chileno Antártico. El propio Tratado Antártico que invoca el embajador establece expresamente que su suscripción no significa renunciar a los derechos de soberanía ni a las reclamaciones territoriales previamente formuladas. Chile no ha renunciado a sus derechos soberanos antárticos y ningún embajador extranjero puede pretender desconocerlos".

"Estas declaraciones son graves por su contenido, pero también porque se suman a una sucesión de intervenciones del embajador sobre asuntos que corresponden soberanamente a nuestro país. Brandon Judd parece comportarse como si fuera un virrey en una colonia, pretendiendo fijar los límites de nuestras decisiones, nuestros derechos y nuestros intereses estratégicos. Chile no es una colonia y no acepta tutelajes de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia", complementaron.

Además, señalaron que "esta conducta tampoco puede separarse de la subordinación que el actual Gobierno ha mostrado frente a Donald Trump y su política hacia América Latina, expresada también en su acercamiento al denominado «Escudo de las Américas». Esa subordinación política ha contribuido a generar un escenario en que el embajador estadounidense parece sentirse autorizado para intervenir una y otra vez en asuntos que corresponden exclusivamente a Chile".

Finalmente, expresaron que "frente a esta conducta reiterada, resulta inaceptable la falta de firmeza del propio Canciller, quien, pese a la sucesión de intervenciones del embajador, no ha adoptado una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos. El Canciller con su actuar permisivo compromete nuestra soberanía, y expone a nuestro país a una perdida constante de autonomía y libertad en las relaciones internacionales. Exigimos la salida del embajador Brandon Judd de nuestro país. Chile no necesita virreyes ni acepta representantes extranjeros que pretendan ejercer tutela sobre nuestras decisiones soberanas. La soberanía de Chile no se negocia, no se ni se condiciona, la soberanía de Chile se respeta".

PURANOTICIA