Bancada del PDG rechazará cuatro puntos del proyecto de reconstrucción para enviarlos a comisión mixta

La bancada del Partido de la Gente (PDG) anunció que rechazará cuatro puntos del proyecto de reconstrucción, cuya votación está programada para este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de que esas materias sean revisadas en una comisión mixta.

El anuncio fue realizado por el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, quien sostuvo que la decisión busca perfeccionar estos aspectos del proyecto antes de su despacho definitivo.

Tras una reunión realizada en el Congreso, la bancada acordó rechazar las normas relacionadas con la franquicia Sence, Sala Cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones a los municipios por las exenciones del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años.

Respecto de la franquicia Sence, Valenzuela explicó que el descuento tributario destinado a la capacitación de trabajadores fue reducido al 0,7% durante su tramitación en el Senado, mientras que el PDG considera que debería mantenerse en el 1%.

Asimismo, el parlamentario anunció que el partido rechazará las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de Sala Cuna y adelantó que impulsará la incorporación de las regiones de Atacama y Coquimbo al Fondo de Emergencia, debido a la contingencia provocada por el sistema frontal.

Finalmente, Valenzuela informó que el PDG también buscará fortalecer las compensaciones destinadas a los municipios por las exenciones en el pago de contribuciones, con el fin de resguardar sus ingresos.

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