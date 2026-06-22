Bancada de diputados de la DC rechazará la acusación constitucional contra el exministro Grau

El jefe en la Cámara de Diputados de los parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, anunció que la bancada (formada por ocho integrantes) va a votar en contra de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau.

El legislador explicó que "habiendo leído en rigor el libelo, consideramos que no existen méritos suficientes, ni legales ni sobre aspectos de Hacienda que nos hagan apoyar este tipo de indicaciones".

El diputado recordó que "la acusación constitucional es un mecanismo que se establece de última ratio, es decir, es el último posible de exigir frente a situaciones irregulares que se puedan atender en la administración pública".

El congresista indicó además que "a juicio de esta bancada no existen esos méritos suficientes, de modo tal que nuestra decisión definitiva va a ser votar en contra de esta acusación constitucional".

Cabe recordar que la bancada de diputados de la DC está formada por Jorge Díaz, Héctor Barría, Priscilla Castillo, Cristián Mella, Javier Muñoz, Álvaro Ortiz (presidente de la colectividad), Patricio Pinilla y Felipe Caamaño.

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