Balean a dos hombres en Puente Alto y La Florida: Uno está en riesgo vital

Dos hombres se encuentran heridos de gravedad por impactos de bala, uno de ellos en riesgo vital, como resultado de sendos hechos de violencia registrados en las últimas horas en las comunas de Puente Alto y La Florida, Región Metropolitana.

El hecho más grave se produjo este lunes en la madrugada en calle Amador Neghme y Avenida La Serena, Puente Alto, donde un sujeto de 25 años con antecedentes fue baleado a la salida de una fiesta clandestina, convocada por redes sociales.

Al respecto, el fiscal ECOH Sergio Ortega informó que a 3 horas de este lunes en el lugar "se produce una discusión y luego concurre hasta el lugar un vehículo del cual desciende un sujeto desconocido quien extrae un arma de fuego y efectúa al menos dos impactos a la víctima".

El herido fue trasladado por amigos y familiares hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra en riesgo vital por dos impactos balísticos en el tórax.

En tanto, el segundo hecho se registró anoche en pasaje 10 con Las Higueras, La Florida, donde un hombre de 48 años, chileno, resultó herido de gravedad por dos impactos de bala tras sostener un violento altercado con un desconocido.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta el Hospital de La Florida, donde permanece con lesiones de gravedad.

Ambos casos son investigados por la Fiscalía ECOH Metropoltina con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA