Balean a ciudadano ecuatoriano en Recoleta: recibió al menos tres disparos

Un hombre de nacionalidad ecuatoriana fue herido a bala en el sector de la Vega Central en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 22:00 horas de este martes en Antonia López de Bello esquina Salas, donde la víctima recibió al menos tres disparos, siendo trasladado hasta el Hospital San José.

El subinspector Luis Sanhueza, de la BH Centro Norte, señaló que “personal de Carabineros mientras se encontraba realizando patrullaje en las inmediaciones del lugar, se percatan de esta situación, trasladando a la víctima hasta el Hospital San José, donde actualmente se encuentra siendo intervenida por personal médico, fuera de riesgo vital”.

“La víctima es una persona de nacionalidad ecuatoriana de 31 años de edad (…) la situación migratoria se encuentra irregular en nuestro país”, indicó el subinspector Sanhueza.

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las pericias correspondientes para aclarar lo sucedido en este caso.

PURANOTICIA