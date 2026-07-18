Balance de sistemas frontales en Chile: cuatro fallecidos, más de 516 damnificados y 367 mil clientes sin luz entre Atacama y La Araucanía

El impacto del sistema frontal que afecta desde este jueves 16 de julio a la zona centro y centro sur del país continúa dejando un complejo escenario. De acuerdo con el balance entregado este sábado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia ha provocado cuatro fallecidos y cientos de personas afectadas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que hasta el último reporte se contabilizan 516 damnificados, además de 800 personas albergadas, 1.181 aisladas, seis lesionados y una persona desaparecida, esta última en la región del Maule.

En cuanto a los daños materiales, el organismo reportó afectación en 6.489 viviendas. De ellas, 16 resultaron destruidas, 291 presentan daño mayor y 5.319 registran daño menor, mientras que 863 inmuebles continúan siendo evaluados por equipos desplegados en terreno.

Los cortes de energía eléctrica siguen siendo una de las principales consecuencias del evento meteorológico. Según el informe de Senapred, 367.691 clientes permanecen sin suministro a nivel nacional, de los cuales cerca de 210 mil corresponden a la región de Valparaíso, la zona más afectada por esta situación.

Desde el inicio de la emergencia, las autoridades han activado en 41 oportunidades el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), con el objetivo de ordenar evacuaciones o emitir advertencias preventivas ante el riesgo de crecidas de ríos, activación de quebradas y posibles remociones en masa.

Respecto a las precipitaciones acumuladas, algunos de los registros más altos se concentraron en la zona central del país. Entre ellos destacan los 224 milímetros caídos en la cuesta La Dormida (Olmué); 216 milímetros en Quillota; 157 milímetros en el Jardín Botánico de Viña del Mar; 150 milímetros en Combarbalá; 144,6 milímetros en Quimávida, en la región de O'Higgins; y 112 milímetros en La Florida, en la región Metropolitana.

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