Balance de fin de semana largo: Carabineros reporta dos fallecidos y 25 detenidos

Carabineros entregó el primer balance de accidentes carreteros del fin de semana largo, en el que se han registrado dos fallecidos en siniestros viales.

Además, 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana entre las 18:00 y las 23:59 horas del viernes.

Asimismo, se realizaron 13.011 controles y fiscalizaciones, y se practicaron 3.931 exámenes. A nivel nacional se cursaron más de 173 infracciones y se detuvieron a 25 personas.

La proyección de las autoridades es que más de 440 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana por el fin de semana largo.

Por tal motivo se implementó un plan de medidas especiales que se van a disponer en carreteras, como el tradicional peaje a luca, la restricción del tránsito de camiones en el día y rebaja en un 50% para los camiones en la madrugada.

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