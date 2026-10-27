Balacera en Santiago deja a un ciudadano venezolano muerto y otro herido de gravedad

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan un ataque a balazos en la comuna de Santiago que dejó a un ciudadano venezolano fallecido y a otra persona herida de gravedad.

El hecho ocurrió en calle Sierra Bella, donde ambas víctimas fueron baleadas por desconocidos que posteriormente se dieron a la fuga.

Tras el ataque, los dos afectados fueron trasladados a un recinto asistencial, donde uno falleció, mientras que el otro permanece internado con diagnóstico reservado.

Al respecto, el fiscal ECOH Jonathan Coloma informó que "se recibió una denuncia de posible balacera en el sector de Sierra Bella en Santiago".

Asimismo, añadió que "paralelamente se tomó conocimiento de que había un fallecido, un lesionado a bala en una de sus piernas".

Las diligencias quedaron a cargo del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos funcionarios ya realizaron las primeras pericias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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