Balacera en discoteca de Santiago deja un fallecido y siete heridos: policía busca al dueño del local

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan una balacera registrada durante la madrugada de este lunes en una discoteca de la comuna de Santiago, hecho que dejó una persona fallecida y otras siete heridas.

El incidente ocurrió en el local Ibiza, ubicado en la intersección de las calles Blanco Encalada y Bascuñán Guerrero, donde, preliminarmente, se habría producido una riña entre los asistentes.

En ese contexto, uno o más sujetos habrían efectuado disparos que alcanzaron a ocho personas, quienes fueron trasladadas hasta la exPosta Central. En el recinto asistencial se confirmó posteriormente el fallecimiento de uno de los heridos.

El establecimiento de salud informó inicialmente sobre lo ocurrido a Carabineros. Sin embargo, debido a las características del hecho, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Entre las hipótesis investigativas, no se descarta un enfrentamiento entre bandas rivales. Hasta el momento no se registran personas detenidas, mientras que la policía busca al propietario del recinto, quien habría cerrado el local utilizando candados.

PURANOTICIA