Bachelet deja abierta la puerta a una nueva candidatura presidencial: "Yo creo que sí"

La posibilidad de volver a competir por la Presidencia de Chile no está completamente descartada para Michelle Bachelet. La exmandataria fue consultada directamente sobre una eventual candidatura en las elecciones de 2029 y dejó abierta esa alternativa, luego de retirar su postulación para encabezar la Secretaría General de Naciones Unidas.

En entrevista con TVU, la expresidenta recibió la pregunta sobre si se mantiene vigente aquello de que "no hay segunda sin tercera", en alusión a la posibilidad de que una persona que ha ejercido dos veces la Presidencia pueda volver a disputar el cargo.

Bachelet se tomó unos segundos antes de responder y finalmente señaló que "yo creo que sí… yo creo que sí", acompañando sus palabras con una risa.

La exmandataria no profundizó en una eventual decisión electoral, pero sí planteó que continuará participando activamente en el debate político y que uno de sus principales objetivos será contribuir a la unidad de los sectores progresistas.

En ese sentido, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que Chile experimente retrocesos en materias de derechos que, según sostuvo, han requerido años de avances, poniendo especial énfasis en la situación de las mujeres.

"Me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años", afirmó Bachelet, quien agregó que para las mujeres estos avances han sido particularmente complejos debido a que "ha sido más difícil, más lento".

La exjefa de Estado aseguró además que "yo no voy a quedar tranquila tejiendo, por decirlo así. Bueno, la verdad es que nunca he tejido. Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos".

Sus declaraciones se conocen después de que Bachelet desistiera de su candidatura para convertirse en la próxima secretaria general de ONU, decisión que puso nuevamente el foco sobre cuál será su papel político en Chile durante los próximos años.

La médico de profesión, quien ya ejerció la Presidencia de la República en los períodos 2006-2010 y 2014-2018, dejó así abierta una interrogante respecto de su futuro político y, particularmente, sobre la posibilidad de que pueda volver a aparecer en una papeleta presidencial en 2029.

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