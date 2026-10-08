Avanza proyecto que sanciona y cobra rescate por incumplir órdenes de evacuación

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto que sanciona el incumplimiento de órdenes de evacuación o prohibiciones de ingreso emitidas por las autoridades.

Además, la iniciativa permite exigir el reembolso de los costos extraordinarios de búsqueda y auxilio, los que se cobrarán a quienes de forma temeraria e irresponsable obliguen a movilizar medios de rescate.

El autor de la moción, diputado Mauro González, recordó que la legislación vigente no contempla una consecuencia penal especial para quien, teniendo conocimiento efectivo de una orden oficial de evacuación, abandono o prohibición de ingreso o permanencia, actúa irresponsablemente en situaciones de riesgo.

La sanción apunta a quienes incumplan las advertencias y alertas emitidas por la autoridad obligando, como consecuencia directa de su conducta, a movilizar servicios públicos y privados de búsqueda o evacuación.

El proyecto contempla sanciones de presidio menor en su grado mínimo, vale decir de 61 a 540 días de cárcel y multas de 11 a 50 unidades tributarias mensuales.

En representación del Ejecutivo expuso el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien señaló que, si bien se valora el objeto de la moción, que busca hacer respetar las órdenes de evacuación, es necesario precisar algunos de sus alcances.

Al respecto, relevó la necesidad de cautelar que el riesgo de multas no inhiba a que la gente que pueda estar en una situación de riesgo llame a los servicios de emergencia. Precisó que se debe ponderar la sanción, dado que la finalidad principal siempre debe ser proteger la vida de la persona.

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