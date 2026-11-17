La Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece restricciones al acceso de menores de edad a las redes sociales.

El texto recoge, entre otras ideas, la moción que el diputado Diego Schalper (RN) presentó junto a parlamentarios de distintas bancadas para proteger a los menores frente al uso adictivo de estas plataformas.

"Como papá, sé lo difícil que es poner límites cuando un hijo te dice que todos sus compañeros ya tienen una cuenta. Y como uno de los autores del proyecto, me alegra que hayamos logrado un acuerdo para acompañar a las familias en esa decisión. Los padres tenemos una responsabilidad y las empresas que diseñan estas redes también tienen que asumir la suya", señaló Schalper.

El diputado destacó que el debate también alcanza a las funciones que incentivan a los menores a seguir conectados. "Cuando termina un video y el siguiente parte solo, detrás de eso hay una decisión de diseño. Es razonable pedirles a quienes toman esas decisiones que consideren la edad de la persona que está al otro lado de la pantalla", agregó.

"Hoy dimos un paso importante en la Cámara. Queremos que los niños puedan aprovechar la tecnología, que tengan tiempo para dormir, jugar y conversar con sus amigos, y que sus familias cuenten con reglas claras para acompañarlos. Eso es lo que buscamos cuando decimos conectados sí, expuestos no", concluyó.

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