Un total de 12.047 nacimientos, con el 51% de hombres y el 49% de mujeres, se registraron durante agosto, un alza de 2% en comparación con igual periodo de 2025, según el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos fue entre mujeres de 30-34 años, con el 28,7% del total (3.463 nacidos vivos), seguido del grupo de entre 25 a 29 años, con el 25,5% (3.075 nacidos vivos).

MATRIMONIOS Y AUC

Durante el octavo mes de 2026, se registraron un total de 4.008 matrimonios en el país, lo que equivale a un crecimiento de 3,6% respecto a igual mes de 2025.

Los Acuerdos de Unión Civil (AUC), en tanto, ascendieron a 2.133, lo cual representó un alza interanual de 27,4%. La mayoría de los acuerdos (91,3%) fueron entre parejas de distinto sexo; mientras que los acuerdos entre hombres llegaron al 4,3%, y en el caso de las mujeres al 4,4%.

DEFUNCIONES

Además, se registraron 11.117 defunciones, de las cuales 5.761 fueron hombres (51,8%) y 5.355 fueron mujeres (48,2%), un aumento de 103 fallecidos, lo que representa un alza de 0,9%.

La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 44,2% del total (4.911 decesos). Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 80, equivalente al 0,7% del total.

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