Atenciones por causas respiratorias suben al 37,7% e Influenza B es el segundo virus de mayor circulación

El Ministerio de Salud entregó el reporte de la semana epidemiológica 24 de la Campaña de Invierno 2026 (14 al 20 de junio), el que muestra que la positividad de las muestras alcanzó un 53,3%, superior a la semana previa.

El virus predominante sigue siendo la Influenza A, con el 28,7% de exámenes positivos, afectando principalmente a las personas de 5 a 14 años, seguido de la Influenza B con un 23,2% de los casos detectados.

Así lo informaron el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, quienes también destacaron un crecimiento de las atenciones por causa respiratoria, llegando al 37,7%, la más alta en lo que va del periodo, con incremento para los grupos de personas menores de 1 año y para quienes tienen entre 15 y 64 años.

Las hospitalizaciones por causa respiratoria, en tanto, registraron un aumento del 6,9% respecto de la semana previa, con incrementos relevantes en los grupos de personas de 1 a 4 años, menores de 1 año, personas de 15 a 64 años y de 65 años y más.

Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, alertó sobre al aumento de hospitalizaciones pediátricas: “Este aumento en las atenciones por enfermedades respiratorias agudas bajas luego se refleja en las hospitalizaciones por causas respiratorias”, señaló.

Agregó que “el grupo que registró un aumento más relevante fue el de las personas menores de 4 años, con un incremento del 23% de hospitalizaciones respecto a la semana anterior. Por eso queremos hacer un llamado nuevamente a las madres padres y cuidadores de los niños que tengan entre 6 meses y 5 años que acudan al punto de vacunación más cercano para recibir la dosis de vacunación contra la influenza”.

Respecto a la cobertura de vacunación de influenza ésta llega al 75,6%, con 7.859.348 dosis administradas. Los grupos con menor cobertura son los niños de 6 meses a 5 años con un 60,7% de avance; embarazadas con un 66,3% de cobertura; y las personas de 60 años y más cuya vacunación muestra un 60,5% de avance.

El Dr. Jorge Vilches, jefe de Epidemiología del Minsal, explicó que se ha hecho un esfuerzo importante para acercar los puntos de vacunación a los lugares donde la comunidad desarrolla sus actividades día a día, precisamente para que puedan vacunarse.

Agregó que se están desplegando otras estrategias como la mensajería vía WhatsApp, para atraer a los grupos más rezagados, en este caso los mayores de 60 a 64 años de las regiones Arica y Parinacota, Coquimbo y Los Ríos.

“Les vamos a enviar un mensaje a todas las personas de estos grupos etéreos que no cuenten con su vacuna al día un mensaje recordatorio que los invite a ser parte de la campaña de vacunación, la evidencia científica da cuenta de que este tipo de estrategia favorece la toma de decisión individual de las personas para participar de esta iniciativa para poder vacunarse”, comentó el doctor Vilches.

La cobertura de inmunización contra VRS alcanza 96,8% de la población objetivo, con 105.997 dosis administradas. Para Covid, en tanto, las dosis administradas son 553.039.

Actualmente hay 1.700 puntos de vacunación en todo el país y su ubicación y su horario de atención, incluso los fines de semana, se pueden encontrar en www.mevacuno.gob.cl

Al 24 de junio 2026, el Sistema Integrado de la Red Asistencial cuenta con 754 camas críticas pediátricas con una ocupación del 75,6%. El 29,3% de los pacientes pediátricos hospitalizados en camas críticas es debido a patologías respiratorias.

En adultos, hay 4.336 camas críticas adultos habilitadas en el Sistema Integrado de la Red Asistencial, con una ocupación del 93,1%. El 14,1% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

PURANOTICIA