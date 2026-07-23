Ataque armado en Santiago deja un muerto y una joven en riesgo vital tras ser lanzados desde un auto

Un ciudadano colombiano de 23 años murió y una joven chilena de 18 años resultó gravemente herida tras un ataque a disparos registrado la noche del miércoles en un sector céntrico de Santiago.

El hecho ocurrió en calle Maipú, donde ambas víctimas se desplazaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptadas por desconocidos, quienes abrieron fuego contra el automóvil y las arrojaron desde el vehículo mientras este aún se encontraba en movimiento.

Producto del ataque, el ciudadano colombiano falleció en el lugar, mientras que la joven fue trasladada de urgencia a un recinto asistencial, donde permanece con lesiones de gravedad.

La Fiscalía Metropolitana ECOH, junto a Carabineros, quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

Al respecto, el fiscal ECOH Felipe Sepúlveda informó que "una persona falleció producto de un impacto de bala y hay otra persona que se encuentra herida. Estamos investigando la participación de quienes cometieron estos delitos".

"La hipótesis que manejamos es que efectivamente tienen relación, puesto que el homicidio ocurrió al interior de un vehículo que se encontraba en movimiento", añadió.

"Por ende, los dos sitios del suceso que están muy cercanos son aproximadamente una cuadra, reflejan el desplazamiento del vehículo", cerró el fiscal.

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