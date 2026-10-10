Ataque a balazos deja dos muertos y un adolescente herido en Cerro Navia

Dos muertos y un herido dejó un ataque a disparos que se registró en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana. Una de las víctimas falleció en la vía pública y la segunda en el Hospital Félix Bulnes, hasta donde también llegó el lesionado.

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes en calle Rodas con pasaje Niasa, donde un grupo de sujetos fue atacado a balazos por desconocidos que se desplazaban en vehículos. Un joven de 18 murió en el lugar y un sujeto de 39 perdió la vida en el hospital. El herido es un adolescente que fue operado y quedó fuera de riesgo vital.

Por las características del violento hecho, la investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano y la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizaron peritajes en el sitio del suceso y en el hospital.

El comisario de la BH, Juan Zerené, informó que ambas víctimas fatales presentan múltiples impactos de proyectil y que en el sitio del suceso se recopiló numerosa evidencia balística.

Por su parte, la fiscal ECOH Rocío Cubillos confirmó que los atacantes se desplazaban en vehículos. Se investiga un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales o una disputa por territorios para el narcotráfico.

PURANOTICIA